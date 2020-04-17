"Немає жодних гарантій": у Великобританії висловилися про створення вакцини проти коронавірусу

У Великобританії заявили, що створення вакцини проти коронавірусу займе багато місяців, і немає жодних гарантій, що вона спрацює.

Про це заявив міністр бізнесу, енергетики і промислової стратегії Великобританії Алок Шарма, передає DailyMail. Таке попередження послідувало в зв'язку з надіями на успіх зі створенням нової робочої групи для підтримки вчених у їх спробах знайти рятівну вакцину.

Британський лікар і головний науковий радник британського уряду Патрік Валланс також згоден із тим, що до створення діючої вакцини ще далеко.

Тим не менш, він погодився з тим, що галузь "підійшла" до вирішення цієї проблеми, оскільки криза в Великобританії, схоже, сповільнюється.

Вакцина від коронавірусу

Британські добровольці можуть отримати першу дозу потенційної коронавірусної вакцини протягом наступного тижня, кажуть провідні дослідники. А вчені Оксфордського університету вже виробляють мільйон доз досліджуваної вакцини, яка буде доступна до вересня. Вони впевнені, що її випробування пройдуть успішно.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вакцина від коронавірусу COVID-19 буде готова до вересня 2020 року.

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