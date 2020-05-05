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6 травня • оновлено в 07:02
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"Небезпечно для молодих і здорових": в Австралії 26-річна дівчина розповіла, як перемогла COVID-19

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В Австралії 26-річна дівчина перехворіла на коронавірус і розповіла свою історію одужання.

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Як повідомляє DailyMail, Кейсі Едмондс 19 березня повернулася в Перт (Австралія) з Лондона, де вона провела тиждень. Уже через 12 днів у неї з'явилися симптоми зараження COVID-19 і незабаром діагноз підтвердили лікарі Королівської лікарні Перта.

"За день до оголошення результатів я розмовляла з мамою по телефону і говорила, що ніколи в житті не відчувала себе так погано", – розповіла Кейсі.

Кейсі Едмондс

Кейсі Едмондс

DailyMail

14 днів їй довелося провести на самоізоляції в невеликій квартирі. Майже весь цей час її лихоманило, вона не могла спати, страждала від болю в грудях, а також дівчина втратила нюх і смак.

Крім цих симптомів дівчину лякали й інші чинники – наприклад, вона не знала, що може їй допомогти від недуги. У підсумку, ночами вона пила Панадол і вітаміни.

Після до Кейсі повернувся смак, а незабаром вона одужала повністю, але тепер регулярно перевіряється, щоб у разі повторного зараження одразу ж зреагувати.

Кейсі Едмондс і Роджер Кук

Кейсі Едмондс і Роджер Кук

DailyMail

Міністр охорони здоров'я Західної Австралії Роджер Кук зазначив, що досвід Кейсі Едмондс показує, що від COVID-19 не застраховані молоді і здорові люди, як це передбачалося раніше.

"Цей вірус може завдати великої шкоди навіть молодим і здоровим жителям Західної Австралії", – сказав Кук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 40-річний Джозеф Уолліс, переніс захворювання на коронавірус і розповів, як на його очах помирали сусіди по палаті.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Австралія Перт
Тег
вірус
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