Не тільки самоізоляція: ВООЗ закликала вжити термінових заходів через коронавірус

Самоізоляція громадян та обмеження на пересування під час поширення в тій чи іншій країні коронавірусу не допоможуть остаточно ліквідувати пандемію.

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Про це на брифінгу для журналістів у Женеві заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус. За його словами, для повної перемоги над новим захворюванням необхідний цілий комплекс заходів, який дозволить у майбутньому не повторити його відновлення, передає РБК.

"Ви створили вікно можливостей. Але питання в тому, як ви його використовуєте", – сказав він, зазначивши, що карантин дозволяє виграти час у боротьбі з поширенням недуги, однак для порятунку життів цього недостатньо.

Глава ВООЗ закликав країни не обмежуватися самоізоляцією громадян у боротьбі з коронавірусом

Водночас Гебреєсус назвав шість способів домогтися прориву в боротьбі з поширенням COVID-19.

Насамперед, підкреслив він, варто поліпшити систему охорони здоров'я та підготувати медичний персонал, який буде готовий працювати з хворими. Крім цього, потрібно збільшити кількість тестів, щоб виявити всіх інфікованих.

Також глава ВООЗ заявив про необхідність готувати додаткові лікарні для прийняття пацієнтів, відслідковувати всі контакти хворих і перекинути всі сили саме на боротьбу з коронавірусом.

"Ці заходи допоможуть не тільки зупинити поширення вірусу, але й не допустити відновлення епідемії після зняття всіх обмежень. Якщо ви будете знову відкривати школи та підприємства, то лише для того, щоб закрити їх потім. Знаходити, ізолювати, тестувати, лікувати, відстежувати – ось спосіб уникнути подальших обмежень", – підсумував Гебреєсус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що країни повинні були почати боротьбу проти коронавірусу ще місяць тому. Зараз же хвороба стала дуже небезпечною, а ВООЗ нарахувала 16 тисяч загиблих.

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