"Не обманювати": як змінювалася брехня Путіна про крадіжку Криму

У мережі показали, як за чотири роки змінилися висловлювання президента Росії Володимира Путіна про присутність російських військових на анексованому півострові Крим.
Інфографіку представило MBХMedia на своїй сторінці у Twitter. Так, у березні 2014 року глава РФ говорив: "Там немає російський солдат! Це самооборона Криму".
Через чотири роки, під час "Прямої лінії з Володимиром Путіним" 7 червня прозвучала фраза: "У Криму завжди перебувала російська армія".
При цьому на питання, яку пораду свого батька дав би він внукам, російський президент відповів: "Не брехати".
Путін про головні цінності:- МБХ Медіа (@MBKhMedia) 7 червня 2018 р
- Яку пораду свого батька ви б передали онукам?
- Чи не брехати https://t.co/zfRHSsAdIF pic.twitter.com/cmYpBeouVS
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що лише страх взаємного знищення стримував провідні світові держави від початку повномасштабної війни.
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