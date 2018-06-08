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"Не обманювати": як змінювалася брехня Путіна про крадіжку Криму

4.5тЧитати новину російською

У мережі показали, як за чотири роки змінилися висловлювання президента Росії Володимира Путіна про присутність російських військових на анексованому півострові Крим.

Інфографіку представило MBХMedia на своїй сторінці у Twitter. Так, у березні 2014 року глава РФ говорив: "Там немає російський солдат! Це самооборона Криму".

Через чотири роки, під час "Прямої лінії з Володимиром Путіним" 7 червня прозвучала фраза: "У Криму завжди перебувала російська армія".

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При цьому на питання, яку пораду свого батька дав би він внукам, російський президент відповів: "Не брехати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що лише страх взаємного знищення стримував провідні світові держави від початку повномасштабної війни.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
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