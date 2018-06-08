"Не обманювати": як змінювалася брехня Путіна про крадіжку Криму

У мережі показали, як за чотири роки змінилися висловлювання президента Росії Володимира Путіна про присутність російських військових на анексованому півострові Крим.

Інфографіку представило MBХMedia на своїй сторінці у Twitter. Так, у березні 2014 року глава РФ говорив: "Там немає російський солдат! Це самооборона Криму".

Через чотири роки, під час "Прямої лінії з Володимиром Путіним" 7 червня прозвучала фраза: "У Криму завжди перебувала російська армія".

При цьому на питання, яку пораду свого батька дав би він внукам, російський президент відповів: "Не брехати".

Путін про головні цінності:

- Яку пораду свого батька ви б передали онукам?

- Чи не брехати https://t.co/zfRHSsAdIF pic.twitter.com/cmYpBeouVS - МБХ Медіа (@MBKhMedia) 7 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що лише страх взаємного знищення стримував провідні світові держави від початку повномасштабної війни.