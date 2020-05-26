Не дає перейти у важку форму: в Британії випробовують новий засіб від COVID-19

Британські вчені розробили інгалятор, який може посилити імунітет людей з COVID-19 і не дати хворобі перейти у важку фазу.

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Як повідомляє DailyMail, компанія Synairgen вже випробувала 100 зразків інгалятора в клінічних умов, а наступним етапом стане перевірка на 120 людях, які знаходяться на самоізоляції. У компанії відзначають, що саме це головна мета – дати можливість не госпіталізованим людям отримати лікування на дому.

В інгалятори використовується препарат SNG001, що містить білок "бета-інтерферон". Попередньо, він здатний зміцнити імунітет хворого до такого ступеня, щоб COVID-19 не перейшов у важку фазу, під час якої спостерігається розвиток пневмонії і проблем з диханням.

У Британії відчувають інгалятор від COVID-19 DailyMail

"Ми можемо врятувати людей від настання важкого другого тижня хвороби", – зазначив глава Synairgen Річард Марсден.

В рамках дослідження 120 пацієнтів з COVID-19 у віці 50+, які живуть в межах 40 миль від Саутгемптона. З ними зв'яжуться по відеозв'язку і зроблять їм тест на наявність вірусу. Тим, у кого хвороба підтвердиться, доставлять інгалятор, пульсоксиметр і термометр. Два тижні учасники будуть щодня використовувати інгалятор і після їх стан знову перевірять.

Якщо випробування будуть успішними і органи нагляду схвалять препарат, то вже до кінця року компанія має намір випустити мільйон зразків інгалятора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Бельгії почалися клінічні випробування ліків проти COVID-19 на 50 пацієнтах.

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