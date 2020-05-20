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20 травня • оновлено в 12:15
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Названо новий епіцентр коронавірусу в світі: можуть загинути сотні тисяч

8.1т
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Латинська Америка може стати новим осередком пандемії коронавірусу, оскільки вже зараз у деяких містах регіону ситуація порівнюється із піком захворюваності в США та Європі.

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Про це повідомляє FoxNebraska. Видання підкреслює, що розвиток епідемічної обстановки в столиці Перу Лімі можна зіставити з найгіршим місяцем пандемії у Парижі.

Крім цього, бразильський Манаус, де смертність від COVID-19 виросла втричі, схожий із Лондоном або Мадридом. Тоді як портове місто Гуаякіль в Еквадорі взагалі нібито може перетворитися "на другій Нью-Йорк" з п'ятикратним зростанням кількості померлих.

Названо новий епіцентр коронавірусу в світі: можуть загинути сотні тисяч

Підкреслюється, що в Бразилії через стрімке зростання жертв коронавірусу померлих почали ховати в братських могилах у складених одне на одного трунах. Водночас медики б'ють на сполох, заявляючи, що в країні може загинути до 100 тисяч осіб, як результат недостатньо жорстких карантинних заходів та несерйозного ставлення влади до пандемії.

Скриншот

Скриншот

worldometers.info

Зазначимо, що нині Бразилія входить у четвірку лідерів рейтингу за кількістю виявлених випадків інфікування COVID-19, поступаючись США, Росії та Іспанії. В латиноамериканській країні, згідно з офіційною статистикою, зафіксовано 271,8 тисячі випадків зараження, померли 17 983 пацієнтів. Однак видання стверджує, що за деякими епідеміологічними моделям, фактична кількість смертей може бути у п'ятнадцять разів більшою за офіційний показник.

Скриншот

Скриншот

worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, в найбільш постраждалому від коронавируса місті Бразилії Манаус тіла сотень померлих від COVID-19 накопичуються в рефрижераторах, а бульдозери риють братські могили на кладовищах. Мер Вирджилио Нето назвав це "сценою з фільму жахів".

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Бразилія
Тег
вірус
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