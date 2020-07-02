Назарбаєв вилікувався від коронавірусу. Фото

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв вилікувався від коронавірусу.

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Як повідомив у Twitter його прессекретар Айдос Укібай, Назарбаєв поки залишається на самоізоляції.

"У мене хороші новини. Сьогоднішній тест Єлбаси на КВІ показав негативний результат. Згідно з рекомендаціями лікарів Нурсултан Назарбаєв продовжить зберігати режим самоізоляції, працювати дистанційно і приділяти час прогулянкам на свіжому повітрі", – написав Укібай.

Він також опублікував фото Назарбаєва на прогулянці.

Twitter/Aidos Ukibay

Скрін Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, про зараження 79-річного Назарбаєва коронавірусом стало відомо 18 червня.