Назарбаєв пішов у відставку: чим буде займатися

Нурсултан Назарбаєв, який склав із себе повноваження президента Казахстану, очолить Раду безпеки республіки.

Про це він сказав, виступаючи зі зверненням до народу Казахстану в ефірі республіканських телеканалів.

"Ви всі ці роки довіряли мені. Для мене було щастя служити народу. Схиляю голову і дякую. Щоб виконати заповіт народу, я працював не покладаючи рук. Я буду продовжувати главою Радбезу", — зазначив Назарбаєв.

Крім того, він збереже посаду в партії "Нур Отан" і залишиться членом Конституційної ради.

Нурсултан Назарбаєв alau.kz

Повноваження президента республіки переходять до спікера сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєва.

Назарбаєв, якому в цьому році виповниться 79 років, — перший і єдиний президент Казахстану. У 2007 році парламент надав йому як першому президенту право балотуватися на вищий державний пост необмежену кількість разів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський письменник заявив, що після смерті Нурсултана Назарбаєва Казахстан треба поділити з Китаєм.

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