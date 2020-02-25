Наїзд на натовп у Німеччині: кількість поранених зросла до 60 осіб, 18 - діти

Кількість постраждалих на карнавалі в німецькому місті Фолькмарсен, коли автомобіль врізався у натовп, зросла удвічі – до 60 осіб.

Серед поранених також 18 дітей, повідомили в поліції федеральної Землі Гессен.

Скріншот відео з сайту hessenschau.de

Поліція ще не встановила мотив підозрюваного. Правоохоронці закликали свідків надсилати їм фото і відео з місця події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 24 лютого, в місті Фолькмарсен (Німеччина) під час карнавалу автомобіль Mercedes в'їхав у натовп людей.

Спочатку було відомо про понад 30 постраждалих, третину з яких складали діти.

Водія затримали, ним виявився 29-річний громадянин Німеччини.

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