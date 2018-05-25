УкрEngРус
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

На росТБ злякалися "б*ндеризації" росіян

Читати новину російською

Перший заступник голови комітету у справах СНД нелегітимної Державної Думи Росії Костянтин Затулін заявив, що побоюється "бандеризації" росіян, які живуть в Україні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Одіозний російський політик переконаний, що їх навмисно "обробляють" для боротьби з історичною батьківщиною, яка захопила частину територій країни їх постійного проживання. Свою прокремлівську теорію він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Затулін також підкреслив, що багато помилок Росії пояснюються її небажанням остаточно "побити горщики" з українським народом, а особливо з росіянами, які вже стали його частиною. На його думку, щоб уникнути остаточної втрати впливу на них, їм необхідно масово пропонувати громадянство країни-агресора.

Новини
Не тільки Крим і Донбас: Затулін заявив про розвал України

"Їх зараз посилено обробляють, для того, щоб перетворити в манкуртів, яничарів, людей, які будуть боротися з Росією в наступному, цьому поколінні. Ось тут нам потрібно, мені здається, демонструвати бажання бачити цих людей в Росії, бажання дати їм, якщо вони вважають за потрібне, вид на проживання і громадянство, уберегти їх від асиміляції і від бандеризації. Ось це потрібно робити", - висловився він, намагаючись налякати росіян вигаданими байками про "жахи" життя в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Затулін заявив, що Україна як держава виникла лише в 1991 році та зараз дуже неуспішно проходить іспит на своє існування.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "Обозреватель".

Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Об'єкт
Державна Дума Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
26
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Yemb yuri
Yemb yuri
Пазорные укры на своей тухлой муве писать не научились, а , туда же, учить русских.
Ответить
0
1

Наші блоги