На росТБ злякалися "б*ндеризації" росіян

Перший заступник голови комітету у справах СНД нелегітимної Державної Думи Росії Костянтин Затулін заявив, що побоюється "бандеризації" росіян, які живуть в Україні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Одіозний російський політик переконаний, що їх навмисно "обробляють" для боротьби з історичною батьківщиною, яка захопила частину територій країни їх постійного проживання. Свою прокремлівську теорію він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Затулін також підкреслив, що багато помилок Росії пояснюються її небажанням остаточно "побити горщики" з українським народом, а особливо з росіянами, які вже стали його частиною. На його думку, щоб уникнути остаточної втрати впливу на них, їм необхідно масово пропонувати громадянство країни-агресора.

"Їх зараз посилено обробляють, для того, щоб перетворити в манкуртів, яничарів, людей, які будуть боротися з Росією в наступному, цьому поколінні. Ось тут нам потрібно, мені здається, демонструвати бажання бачити цих людей в Росії, бажання дати їм, якщо вони вважають за потрібне, вид на проживання і громадянство, уберегти їх від асиміляції і від бандеризації. Ось це потрібно робити", - висловився він, намагаючись налякати росіян вигаданими байками про "жахи" життя в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Затулін заявив, що Україна як держава виникла лише в 1991 році та зараз дуже неуспішно проходить іспит на своє існування.