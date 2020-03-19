На коронавірус у світі хворі 220 тисяч: максимум смертей припав на Європу

Число випадків зараження коронавірусом COVID-19 в усьому світі станом на 9 березня перевищило 219 тисяч осіб. На планеті вже близько 170 країн і територій, де виявили захворювання.

Про це свідчать дані порталу Worldometer і онлайн-карти Johns Hopkins University's Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

Так, у п'ятірку країн за кількістю підтверджених випадків захворювання входять:

Китай (80 894)

Італія (35 713) – рекордні для країни 4 207 нових випадків за добу, +475 смертей

Іран (17 361) – 1 192 нових випадків за добу, +147 смертей

Іспанія (14 769) – рекордні для країни 2 943 нових випадків за добу, +105 смертей

Німеччина (12 327) – рекордні для країни 2 960 нових випадків за добу, але лише +2 смерті

На коронавірус у світі хворі 220 тисяч

Більше 84 тис. осіб у всьому світі вже вилікувалися від захворювання, спровокованого новим коронавірусом, а кількість смертей перевищила 8,9 тис.

Європейська топп'ятірка поширення COVID-19 виглядає так:

Італія – 35 713

Іспанія – 14 769

Німеччина – 12 327

Франція – 9 134

Швейцарія – 3 115

У Туреччині за добу зафіксували 93 нових випадки, там померли 2 особи.

У Китаї всі виявлені за добу 34 випадки – ввізні.

У США вже другий співробітник Конгресу Бен Макадамс, демократ від штату Юта, повідомив, що хворий на коронавірус. Перед цим член палати представників США Маріо Діас-Баларт заразився новим коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні число інфікованих збільшилася до 16 осіб (в Чернівецькій області – 10, в Житомирській – 1, в Донецькій – 1, в Київській області – 2, в Києві – 2). Два з цих випадків – летальні.

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