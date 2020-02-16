На горе-лайнері Westerdam підтвердився коронавірус: що тепер буде

У пасажирки лайнера Westerdam, який не хотіли приймати п'ять країн, підтвердився коронавірус.

Результат тесту показав позитивний результат. Про це повідомляє Free Malaysia today.

Віце-прем'єр-міністр Малайзії Ван Азіза Ван Ісмаїл заявив, що інших пасажирів лайнера, які все ще знаходяться в Камбоджі, не пустять в Малайзію, оскільки "вони були в тісному контакті" з 83-річною пацієнткою.

Коронавірус

Відзначимо, що 16 лютого влада Китаю зробили першу офіційну заяву про те, що карантинні та інші стримуючі заходи, введені КНР через епідемію нового коронавируса, дають свій ефект.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї за станом на ранок неділі, 16 лютого, число тих, що заразилися коронавірусів Covid-19, досягло 68 500 осіб, загальна кількість в світі – 69 258 випадків. Померли від хвороби вже 1669 пацієнтів.

Про це повідомляє Державний комітет охорони здоров'я КНР. Епідемія продовжує бити антирекорди – за добу кількість заражених збільшилася в країні більш ніж на 2 тисячі чоловік, смертельних випадків – на 146.

З них в епіцентрі захворювання – провінції Хубей – померли 139 осіб. У лікарнях країни в даний час проходять курс лікування 57 416 тисяч чоловік, стан понад 11,2 тисяч хворих оцінюється як важкий.

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