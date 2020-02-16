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16 лютого • оновлено в 20:27
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На горе-лайнері Westerdam підтвердився коронавірус: що тепер буде

2.6т
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У пасажирки лайнера Westerdam, який не хотіли приймати п'ять країн, підтвердився коронавірус.

Результат тесту показав позитивний результат. Про це повідомляє Free Malaysia today.

Віце-прем'єр-міністр Малайзії Ван Азіза Ван Ісмаїл заявив, що інших пасажирів лайнера, які все ще знаходяться в Камбоджі, не пустять в Малайзію, оскільки "вони були в тісному контакті" з 83-річною пацієнткою.

Коронавірус

Коронавірус

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Відзначимо, що 16 лютого влада Китаю зробили першу офіційну заяву про те, що карантинні та інші стримуючі заходи, введені КНР через епідемію нового коронавируса, дають свій ефект.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї за станом на ранок неділі, 16 лютого, число тих, що заразилися коронавірусів Covid-19, досягло 68 500 осіб, загальна кількість в світі – 69 258 випадків. Померли від хвороби вже 1669 пацієнтів.

Про це повідомляє Державний комітет охорони здоров'я КНР. Епідемія продовжує бити антирекорди – за добу кількість заражених збільшилася в країні більш ніж на 2 тисячі чоловік, смертельних випадків – на 146.

З них в епіцентрі захворювання – провінції Хубей – померли 139 осіб. У лікарнях країни в даний час проходять курс лікування 57 416 тисяч чоловік, стан понад 11,2 тисяч хворих оцінюється як важкий.

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Тема
Коронавірус
Місце
Малайзія
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
люди должны жить в месте своего рождения,шараебится по всему миру .нех.й!при возвращении из экзотической страны,(поездка туда должна быть только по служебной необходимости),человек должен находится на карантине,минимум две недели.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А мы самолёты из Китая принимаем(
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Как обычно, горшкомоями на лайнере представители Цэевропы!
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Lux Alex
Lux Alex
Лазарев Ярослав, Не сцы, вислоухий.
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