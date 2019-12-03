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4 грудня • оновлено в 01:44
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Тайфун-монстр налетів на Філіппіни: моторошні фото та відео смертельної стихії

1.1т
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На Філіппіни у вівторок, 3 грудня, налетів потужний тайфун "Каммурі", через що загинули мінімум чотири особи.

Двоє людей загинули в результаті падіння дерев, ще двоє – через обвалення даху, повідомляє CNN (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У зв'язку з негодою влада вирішила закрити найбільший аеропорт країни, були скасовані сотні рейсів.

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Наслідки тайфуну

Наслідки тайфуну

Скрін відео

Наслідки тайфуну

Наслідки тайфуну

CNN

За даними BBC, в епіцентрі тайфуну швидкість вітру досягає 240 кілометрів на годину.

Стихія також привела до потужних зсувів у центральних районах Філіппін, на південному узбережжі острова Лусон.

Нагадаємо, у зв'язку з наближенням стихії влада евакуювала тисячі місцевих жителів.

Тайфун на картах Google

Тайфун на картах Google

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Японію атакував потужний тайфун "Тапа". Стихія пройшлася півднем і південним заходом країни. Постраждали щонайменше 30 осіб. Без електропостачання залишилися десятки тисяч будинків.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Філіппіни
Теги
видео фотографии погода
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