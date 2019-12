Тайфун-монстр налетів на Філіппіни: моторошні фото та відео смертельної стихії

На Філіппіни у вівторок, 3 грудня, налетів потужний тайфун "Каммурі", через що загинули мінімум чотири особи.

Двоє людей загинули в результаті падіння дерев, ще двоє – через обвалення даху, повідомляє CNN (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У зв'язку з негодою влада вирішила закрити найбільший аеропорт країни, були скасовані сотні рейсів.

За даними BBC, в епіцентрі тайфуну швидкість вітру досягає 240 кілометрів на годину.

Стихія також привела до потужних зсувів у центральних районах Філіппін, на південному узбережжі острова Лусон.

Нагадаємо, у зв'язку з наближенням стихії влада евакуювала тисячі місцевих жителів.

Run off of heavy rain from #typhoon #Kammuri filling river channels around Legazpi this morning #Philippines #TisoyPH - thankfully have not seen any widespread flooding thought pic.twitter.com/9ZUpv4VqRz - James Reynolds (@EarthUncutTV) December 3, 2019

Typhoon #Kammuri lashed the #Philippines with fierce winds and heavy rain on Tuesday as hundreds of thousands took refuge in shelters and the capital #Manila shut down its international airport over safety concerns. https://t.co/ySJYg5XdPS pic.twitter.com/BzWT7x3S7i - Atlantide (@ Atlantide4world) December 3, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Японію атакував потужний тайфун "Тапа". Стихія пройшлася півднем і південним заходом країни. Постраждали щонайменше 30 осіб. Без електропостачання залишилися десятки тисяч будинків.

