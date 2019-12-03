Тайфун-монстр налетів на Філіппіни: моторошні фото та відео смертельної стихії

На Філіппіни у вівторок, 3 грудня, налетів потужний тайфун "Каммурі", через що загинули мінімум чотири особи.
Двоє людей загинули в результаті падіння дерев, ще двоє – через обвалення даху, повідомляє CNN (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
У зв'язку з негодою влада вирішила закрити найбільший аеропорт країни, були скасовані сотні рейсів.
Наслідки тайфуну
Скрін відео
Наслідки тайфуну
CNN
За даними BBC, в епіцентрі тайфуну швидкість вітру досягає 240 кілометрів на годину.
Стихія також привела до потужних зсувів у центральних районах Філіппін, на південному узбережжі острова Лусон.
Нагадаємо, у зв'язку з наближенням стихії влада евакуювала тисячі місцевих жителів.
Run off of heavy rain from #typhoon #Kammuri filling river channels around Legazpi this morning #Philippines #TisoyPH - thankfully have not seen any widespread flooding thought pic.twitter.com/9ZUpv4VqRz- James Reynolds (@EarthUncutTV) December 3, 2019
At least 4 killed, 300,000 evacuated as country braces for Typhoon #Kammuri #Philippines pic.twitter.com/AN6QjIk06v- Ruptly (@Ruptly) December 3, 2019
Typhoon #Kammuri lashed the #Philippines with fierce winds and heavy rain on Tuesday as hundreds of thousands took refuge in shelters and the capital #Manila shut down its international airport over safety concerns. https://t.co/ySJYg5XdPS pic.twitter.com/BzWT7x3S7i- Atlantide (@ Atlantide4world) December 3, 2019
#TyphoonTisoyPH #TyphoonKammuri #Tayabas #Quezon pic.twitter.com/eAWqIlLscT- Chelle Agpi Cabriga-Araya (@happylittlelady) December 3, 2019
Тайфун на картах Google
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Японію атакував потужний тайфун "Тапа". Стихія пройшлася півднем і південним заходом країни. Постраждали щонайменше 30 осіб. Без електропостачання залишилися десятки тисяч будинків.
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