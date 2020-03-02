На Філіппінах захопили в заручники 30 осіб: перші деталі

У понеділок, 2 березня, озброєний чоловік захопив у заручники близько 30 осіб в торговому центрі "Virra Mall" в столиці Філіппін Манілі. За попередніми даними, є поранений.

Про це повідомляє Rappler. У нападника помітили вогнепальну зброю і гранати (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Поліцейські джерела повідомили, що більшість, якщо не всі, заручники є співробітниками торгового центру. Злочинець, попередньо, колишній співробітник служби охорони. Він влаштував стрілянину і зігнав людей на другий поверх ТЦ. Будівлю оточили, на місце прибув спецназ.

Постраждалого з вогнепальним пораненням вдалося госпіталізувати.

На Філіппінах захопили в заручники 30 осіб Rappler

На Філіппінах захопили в заручники 30 осіб Rappler

На Філіппінах захопили в заручники 30 осіб Rappler

"Virra Mall" був заблокований після того, як поліція повідомила, що чула постріл зсередини.

straitstimes.com

straitstimes.com

straitstimes.com

straitstimes.com

Начальник поліції міста Сан-Хуан полковник Джиммі Сантос і начальник поліції району національної столиці Деболд Сінас зайшли всередину торгового центру, щоб домовитися зі зловмисником.

За попередньою версією поліції, охоронець залишився незадоволений своїм звільненням і повернувся, щоб підмовити колишніх колег зі служби безпеки ТЦ на заколот, однак ніхто не погодився і він вирішив взяти всіх у заручники.

На Філіппінах захопили в заручники 30 осіб РИА Новости

На Філіппінах захопили в заручники 30 осіб РИА Новости

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше озброєний хлопець захопив п'ятьох жінок в заручники в магазині на околиці міста Тулуза на півдні Франції. Він два рази обстріляв поліцію.

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