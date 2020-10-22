На COVID-19 захворіли рекордні 437 тисяч за добу: статистика на 22 жовтня. Оновлюється
Станом на четвер, 22 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 41 млн осіб. За минулий день виявлено 437 441 нових інфікованих, що стало рекордом за добовим приросту за весь час пандемії.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 56 тис., в США – 63 тис., а також у Великобританії – 26,6 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1,1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 30,9 млн пацієнтів.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 315 826 осіб. Померли 5927 пацієнтів, одужали – 132 218.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 8,5 млн), Індія (7,7 млн) і Бразилія (більш ніж 5,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 24-е місце.
У Міністерстві охорони здоров'я України виключили можливість закупівлі російської вакцини від коронавірусу, оскільки зазначений продукт не проходив реєстрацію та експертизу в компетентних органах ряду країн.
Головне за 22 жовтня:
Найчастіше при коронавірусній хворобі у людини пропадають нюх і смак. Це відбувається через те, що вірус вражає нейрони, тобто нервові клітини, які сприймають смак і запах, пояснив доктор Євген Комаровський.
За вісім місяців від COVID-19 померли понад 2,5 тис. українців – дані Держкомстату.
Бельгійський мікробіолог Емманюель Андре назвав новий локдаун єдиним ефективним інструментом боротьби зі зростаючою спалахом COVID-19.
Король Нідерландів Віллем-Олександр публічно вибачився за проведені канікули з сім'єю в Греції на тлі коронавірусних обмежень.
Лікар з Маріуполя заявив, що лікарні міста погано підготовлені до пандемії. У медустановах – дефіцит кисневих точок і не закуплені кисневі концентратори (апарати, що використовуються для кисневої терапії хворих).