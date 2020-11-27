На COVID-19 захворіли понад 540 тисяч осіб за добу: статистика на 27 листопада. Оновлюється

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
926
Коронавірус в Україні та світі

Станом на п'ятницю, 27 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 61,2 млн осіб. За минулий день виявлено 540 802 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли 1,4 млн пацієнтів, а одужали – 42,3 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 108 тис., Індії – 43 тис. і Бразилії – 37 тис.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі

Заразився 51 млн осіб в світі.
Рейтинг країн по захворюваності.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні COVID-19 заразилися 677 189 осіб. Померли 11 717 пацієнтів, одужали – 317 395.

  • Найбільше випадків інфікування залишається в США (13,2 млн), Індії (9,3 млн) і Бразилії (6,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 17-е місце.

  • Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська виступила за введення повного локдауну в Україні.

Головне за 27 листопада:
Коронавірус