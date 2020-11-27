На COVID-19 захворіли понад 540 тисяч осіб за добу: статистика на 27 листопада. Оновлюється

Станом на п'ятницю, 27 листопада, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 61,2 млн осіб. За минулий день виявлено 540 802 нових інфікованих.

Всього від хвороби померли 1,4 млн пацієнтів, а одужали – 42,3 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 108 тис., Індії – 43 тис. і Бразилії – 37 тис.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу: