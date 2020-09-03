На COVID-19 захворіли понад 280 тис. за добу: статистика на 3 вересня. Оновлюється

На COVID-19 захворіли понад 280 тисяч. за добу. Колаж

Станом на четвер, 3 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 26,1 млн осіб. За минулу добу було виявлено 286 318 нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 82,8 тис., в США – 41 тис., а також в Бразилії – 48,6 тис.

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Коронавірусом заразилися понад 26,1 млн осіб в світі. Worldometers.info

Рейтинг країн по захворюваності на COVID-19. Worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 125 798 осіб. Померли 2 656 пацієнтів, одужали – 58 817.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 6,2 млн), Бразилія (понад 4 млн) і Індія (більше 3,8 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Фонді боротьби з COVID-19 є кошти, а інформація про те, що він нібито порожній, – неправдива.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, кого в Україні безкоштовно тестують на коронавірусну інфекцію. Він уточнив, що мова йде про метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Карта поширення коронавірусу в Україні. РНБО

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні. РНБО

Головне за 3 вересня:

02:01 – У Бразилії коронавірусом заразилися вже понад 4 млн осіб. При цьому 3,2 млн пацієнтів одужали і майже 124 тис. померли.

01:32 – У Чернівецькій області зросла кількість нових випадків коронавірусу. За останню добу хворобу підтвердили у 137 осіб, що в два рази більше, ніж днем раніше, повідомив глава ОДА Сергій Осачук.

Загальна кількість заражених в регіоні досягло 10 624, з них вилікувалися 6 394 пацієнта.

00:46 – Швейцарська компанія Roche анонсувала на кінець вересня тест на коронавірус, який буде показувати результат за 15 хвилин, пише CNBC.

У компанії запевнили, що він тест з точністю 96% показує позитивний результат і з точністю 99% – негативний.

00:11 – У всьому світі коронавірусів заразилися вже більше 26 млн осіб. При цьому 18,3 млн пацієнтів одужали і майже 865 тис. померли.

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