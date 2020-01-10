Молоді, красиві і закохані: що відомо про канадців-жертв аварії Boeing в Ірані

В авіакатастрофі з літаком Boeing 737, яка сталася в Тегерані (Іран) 8 січня, загинуло 176 осіб. 63 з них були канадцями.

Серед загиблих - молодята, студенти, сім'ї з дітьми, друзі і колеги. Зворушливі історії їхнього життя і фото зібрав GlobalNews.

Ганімат Аждара

Про цю молоду жінку відомо, що в минулому році вона захистила длкторскую дисертацію в університеті Гвельфу. Вона була фахівцем з географічної інформації.

"Вона завжди посміхалася, куди б вона не йшла, і щедро ділилася своїм досвідом, знаннями і потужною енергією. Сильний активіст і прихильник глобального руху корінних народів. Це не тільки втрата для нашої сім'ї Консорціуму ICCA, але і для багатьох співтовариств, організацій і рухів у всьому світі ", - йдеться в заяві організації, де працювала Ганімат.

Ганімат Аждара https://globalnews.ca

Сьюзан Голбабапур

Жінка жила в Торонто, працювала в сфері нерухомості, а також була тренером з фітнесу. "Вона була добра, справжня людина", - сказала її подруга.

Сьюзан Голбабапур Facebook Suzan Golbabapour

Айіша Пурхадері і Фатіма Пасаванд

У літаку перебували мати і її 17-річна дочка з Ванкувера. "Коли я прокинувся сьогодні і побачив їх імена (в списку загиблих, - Ред.), я був в шоці. Неймовірно, що їх тут більше немає", - сказав Араш Азрахімі, який був знайомий з обома.

Айіша Пурхадері і Фатіма Пасаванд https://globalnews.ca

Мілад Гасемі Аріани

Цей молодий чоловік був студентом Університету Гвельфу. Своє життя він збирався присвятити управлінню бізнесом. Мілад був задіяний в програмі маркетингу і вивчення споживчого попиту.

Мілад Гасемі Аріани Facebook Milad Ghasemi Ariani

Аршіа Арбаббахрамі

Цей хлопець був учнем 12-го класу середньої школи в Калгарі. "Аршіа повертався до Канади після відпустки з родиною в Ірані. Він мріяв стати лікарем і був лідером в нашому суспільстві", - розповіла директор школи.

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Аршіа Арбаббахрамі Facebook Arshia Arbabbahrami

Касра Саати

Чоловік проживав в Калгарі. Він був інженером і "цінним членом" команди на авіаційному складальному підприємстві. "Його втрата глибоко відчувається усіма, хто мав можливість працювати з ним, і ми висловлюємо наші щирі співчуття родині Саати і всім, хто постраждав від цієї трагічної події", - йдеться в заяві підприємства.

Касра Саати https://calgary.ctvnews.ca

Сахарназ Хаджу і Ельза Джадіди

На борту літака була жінка на ім'я Сахарназ і її восьмирічна дочка Ельза. Сахарназ працювала менеджером в програмі, що допомагає в адаптації жінкам, які в'їжджають в країну.

Газаль Нуріа, Мілад Нахаванд, Хадіс Хаятдавуді і Саджедех Сарайян

У літаку летіла група з 4 студентів Західного університету (Канада).

Нуріа була аспірантом в університетській групі з вивчення нанофотонний енергії.

Газаль Нуріа Facebook Ghazal Nourian

Мілад Нахаванд був аспірантом в промисловій лабораторії біопродуктів університету.

Мілад Нахаванд Facebook Milad Nahavandi

Хаятдавуді була аспірантом в Науково-дослідному центрі електрохімії і корозії.

Хадіс Хаятдавуді LinkedIn Hadis Hayatdavoudi

Сарайян була студенткою і збиралася почати навчання за програмою хімічного машинобудування.

Саджедех Сарайян LinkedIn Sajedeh Saraeian

Шекофех Чупаннеджад і дочки - Саба і Сара Саадат

Жінка була лікарем-гінекологом в медичній клініці в Едмонтоні. Їй було за п'ятдесят, і вона летіла з двома дочками, Сабой і Сарою Саадат. Обидві дочки народилися в Ісфахані, Іран, але жили в Едмонтоні.

23-річна Сара вчилася в університеті Альберти і отримала ступінь бакалавра наук в області психології. 21-річна Саба вчилася в тому ж університеті, отримавши ступінь бакалавра наук до вступу на факультет медицини і стоматології. Катастрофи відібрала дружину і дочок у батька, який в той фатальний день не був з ними в літаку.

Шекофех Чупаннеджад і дочки - Саба і Сара Саадат https://globalnews.ca

Арад Зорею

Йому було всього 18 років. Хлопець навчався в випускнм класі середньої школи в Річмонд-Хілл. Він виявився в літаку, тому що повертався з Шираза, де відвідував свою матір.

"Він був насолодою моїх очей. Його втрата залишить зяючу діру в життя багатьох, кого вона торкнулася", - заявив батько Арада, Мехрзад Зорею.

Арад Зорею https://www.yorkregion.com

Ардалан Ебноддін Хаміді, Нілуфар Хамси Раззагі і Камьяр Ебноддін Хаміді

У літаку летіла сім'я з 3 чоловік – чоловік, дружина і син. Вони жили в Ванкувері і поверталися з відпустки.

Ардалан Ебноддін Хаміді, Нілуфар Хамси Раззагі і Камьяр Ебноддін Хаміді https://globalnews.ca

Паріса Егбаліан та Реєра Есмаіліон

У літаку летіла жінка з дев'ятирічної дочкою. Паріса разом з чоловіком працювала дантистом. Пара поверталася з відпустки в Ірані. Чоловік не полетів тим злощасним рейсом. Після трагедії він написав: "Між нами трьома так багато романтики, яка залишиться зі мною, допоки я не помру".

Паріса Егбаліан та РЕЕР Есмаіліон https://globalnews.ca

Бахаре Хадж Есфандіарі, Аніса Садегі і Мехді Садегі

Серед пасажирів літака була сім'я – чоловік, дружина і 10-річна дочка. Вони поверталися в Канаду після різдвяних свят.

Бахаре Хадж Есфандіарі, Аніса Садегі і Мехді Садегі Facebook Mehdi Sadeghi

Евін Арсалані, Хіва Молані і Курдія Молані

Ще одна загибла в катастрофі сім'я. Пара з однорічною дочкою поверталася з весілля в рідне місто Аякс. "Я просто хочу, щоб я міг прокинутися і щоб це був сон. Моя сестра була моєю найкращою подругою", - сказав брат загиблої жінки.

"Останнє повідомлення, яке я отримав від неї, було таким: "тільки брат може бути тобі батьком, бути тобі сестрою, піклуватися про тебе як мати". Це було останнє, що я отримав від неї", - сказав чоловік.

Евін Арсалані з дочкою Курдією https://globalnews.ca

Мойган Данешманд Педро, Дарина і Доріна Мусаві

У катастрофі загинула сімейна пара з двома дочками. Педро працював професором в Іранському університеті науки і техніки. Данешманд працювала на посаді доцента. Старшій дочці було 14 років, молодшій – 9.

Мойган Данешманд Педро, Дарина і Доріна Мусаві https://globalnews.ca

Мохаммад Хоссейн Сакет і Фатіма Казерані

Подружжя з Північного Ванкувера. Сакет працював інженером, а Казерані працювала гігієністом.

Мохаммад Хоссейн Сакет і Фатіма Казерані https://globalnews.ca

Сіаваш Гафурі-Азар і Сара Мамані

Ці двоє були молодятами з Монреаля. Обидва вчилися в Університеті Конкордії. Після закінчення навчання Сіаваш працював там же викладачем, поки Сара отримувала ступінь магістра.

Сіаваш Гафурі-Азар і Сара Мамані Courtesy of Ali Dolatabadi

Араш Поурзарабі і Пунех Гордж

Серед загиблих була ще одна пара молодят. Вони зіграли весілля в Ірані і поверталися в Едмонтон, де планували продовжити навчання. Друг сім'ї, Амір Форузанде, назвав їх "найдобрішими душами, яких я знав".

Араш Поурзарабі і Пунех Гордж https://globalnews.ca

Іман Агабалі

Іман Агабалі був аспірантом в університеті в Гамільтоні, Онтаріо, на інженерному факультеті. Раніше він здобув освіту в Шаріфском технологічному університеті в Тегерані.

Іман Агабалі McMaster University

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