Міста-примари: як виглядають Італія та Англія на карантині. Відео

Після введених жорстких обмежень в Італії через поширення коронавірусу, італійські міста продовжують залишатися лякаюче порожніми.
Про це свідчать численні відео з різних куточків країни.
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Італія вже багато днів залишається лідером за кількістю заражених і померлих від COVID-19. Щодня в лікарнях помирають сотні італійців, і станом на 31 березня їх кількість досягла понад 12 тисяч.
Така статистика змушує місцевих жителів дотримуватися всіх правил карантину, від чого вулиці італійських міст спорожніли. На знаменитих площах, біля історичних соборів і пам'ятників немає жодного туриста. Закриті модні бутики і ресторани.
Так виглядає один із найбільш відвідуваних міст Італії – Мілан.
У столиці країни – Римі до моніторингу режиму карантину залучена авіація. Вертольоти виявляють порушників комендантської години.
В Італії до моніторингу режиму карантину залучена # авіація. # Вертольоти виявляють порушників комендантської години. # Італія # карантин pic.twitter.com/Dj6aQ5LVNb- ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) March 26, 2020
#Coronavirus : #Roma aparace vacía debido a que sus empresas siguen cerradas y los residentes de la capital de #Italia permanecen en sus casas para detener la propagación de la pandemia de #COVIDー19 pic.twitter.com/nuB6ryoRca- #CORONAVIRUS #QuedateEncasa #CuarentenaTotal (@GonzalezBready) March 31, 2020
Вуличками і каналами найромантичнішого з італійських міст – Венеції, не гуляють місцеві і туристи.
🙏🏻Minute of #silence and #sounds with #Venice #Venezia with #Italy #Italia and with the #world in mourning of the deaths of many people and in solidarity with all the suffering generated by this pandemic #COVIDー19 # view200mts of the #house 🏡 pic.twitter.com/7KeeyC1jGM- Elisa Aquino Laterza (@EVALcreations) March 31, 2020
# Італія pic.twitter.com/BBQJA7RZMw- Andrei Konovalov (@ qPu9GAxP9k8JjlA) March 28, 2020
А по Бергамо, замість людей, по вулицях бродять дикі кабани.
VIDEO. #Italia | Los jabalíes deambulan por las calles de Bérgamo. pic.twitter.com/NXC8B88Urr- OPR (@OPR_Noticias) March 31, 2020
Спустіла Флоренція з висоти пташиного польоту. Немов місто-привид. Жителі дотримуються найсуворішого режиму карантину.
Тим часом в англійському Уельсі місцеві жителі прибережного містечка Лландідно помітили з десяток диких козлів.
Дикі козли в Англії
twitter / AndrewStuart
twitter / AndrewStuart
twitter / AndrewStuart
Goat update: they're back, and they're gathering in groups of more than 2 🐐 pic.twitter.com/Bc2N42SPGo- Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 28, 2020
А так виглядає Лондон під час карантину.
Here is what the street of LONDON looks Like amidst coronavirus global pandemic shutdown. #CoronaUpdate #cnb_news #london #england #StayAtHomeAndStaySafe pic.twitter.com/UTSbSOtEHB- CNB News (@CNBNews_) March 29, 2020
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Італії, за добу померло 837 осіб, заражених коронавірусом COVID-19.
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