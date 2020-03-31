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1 квітня • оновлено в 00:37
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Міста-примари: як виглядають Італія та Англія на карантині. Відео

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Після введених жорстких обмежень в Італії через поширення коронавірусу, італійські міста продовжують залишатися лякаюче порожніми.

Про це свідчать численні відео з різних куточків країни.

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Італія вже багато днів залишається лідером за кількістю заражених і померлих від COVID-19. Щодня в лікарнях помирають сотні італійців, і станом на 31 березня їх кількість досягла понад 12 тисяч.

Така статистика змушує місцевих жителів дотримуватися всіх правил карантину, від чого вулиці італійських міст спорожніли. На знаменитих площах, біля історичних соборів і пам'ятників немає жодного туриста. Закриті модні бутики і ресторани.

Так виглядає один із найбільш відвідуваних міст Італії – Мілан.

У столиці країни – Римі до моніторингу режиму карантину залучена авіація. Вертольоти виявляють порушників комендантської години.

Вуличками і каналами найромантичнішого з італійських міст – Венеції, не гуляють місцеві і туристи.

А по Бергамо, замість людей, по вулицях бродять дикі кабани.

Спустіла Флоренція з висоти пташиного польоту. Немов місто-привид. Жителі дотримуються найсуворішого режиму карантину.

Тим часом в англійському Уельсі місцеві жителі прибережного містечка Лландідно помітили з десяток диких козлів.

Дикі козли в Англії

Дикі козли в Англії

twitter / AndrewStuart

Міста-примари: як виглядають Італія та Англія на карантині. Відео

twitter / AndrewStuart

Міста-примари: як виглядають Італія та Англія на карантині. Відео

twitter / AndrewStuart

А так виглядає Лондон під час карантину.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Італії, за добу померло 837 осіб, заражених коронавірусом COVID-19.

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Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Теги
хвороба карантин
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