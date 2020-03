Міста-примари: як виглядають Італія та Англія на карантині. Відео

Після введених жорстких обмежень в Італії через поширення коронавірусу, італійські міста продовжують залишатися лякаюче порожніми.

Про це свідчать численні відео з різних куточків країни.

ЧИТАЙТЕ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Італія вже багато днів залишається лідером за кількістю заражених і померлих від COVID-19. Щодня в лікарнях помирають сотні італійців, і станом на 31 березня їх кількість досягла понад 12 тисяч.

Така статистика змушує місцевих жителів дотримуватися всіх правил карантину, від чого вулиці італійських міст спорожніли. На знаменитих площах, біля історичних соборів і пам'ятників немає жодного туриста. Закриті модні бутики і ресторани.

Так виглядає один із найбільш відвідуваних міст Італії – Мілан.

У столиці країни – Римі до моніторингу режиму карантину залучена авіація. Вертольоти виявляють порушників комендантської години.

Вуличками і каналами найромантичнішого з італійських міст – Венеції, не гуляють місцеві і туристи.

🙏🏻Minute of #silence and #sounds with #Venice #Venezia with #Italy #Italia and with the #world in mourning of the deaths of many people and in solidarity with all the suffering generated by this pandemic #COVIDー19 # view200mts of the #house 🏡 pic.twitter.com/7KeeyC1jGM