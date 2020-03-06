"Мінська" не буде? Європарламент вжив радикальних заходів через коронавірус

Європарламент переніс березневе засідання в Брюссель (Бельгія) зі Страсбурга (Франція) через загрозу поширення коронавірусу COVID-19.

Зазначимо, що на засіданні з 8 березня мали розглядати питання про реалізацію Мінських угод, повідомляє пресслужба ЄП.

Президент Європейського парламенту Давид Сассолі пояснив, що таке радикальне рішення ухвалено на основі звіту медичної служби ЄП.

Європарламент

"У звіті йдеться, що ризики для здоров'я вважаються значно вищими, якщо наступного тижня в Страсбурзі відбудеться пленарне засідання парламенту. На підставі цього, через форс-мажорні обставини я вирішив, що відсутні необхідні умови безпеки для звичайного переміщення Європейського парламенту в Страсбург для пленарного засідання наступного тижня", – повідомив політик.

Сассолі підкреслив, що пленарне засідання в Брюсселі відбудеться як виняток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нові випадки зараження смертельним короновірусом COVID-19 з Китаю зафіксували в Індонезії, Португалії, Росії, Австрії, Йорданії та Тунісі.

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