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14 листопада • оновлено в 01:53
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"Мене прозвали маніяком": Туск оголосив Росію стратегічною проблемою ЄС

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Голова європейського ради Дональд Туск повідомив, що всі п'ять років роботи на своїй посаді переконував лідерів Євросоюзу в тому, що Росія є "стратегічною проблемою".

Про це він заявив в своєму виступі в Бельгії, пишуть "Известия". Відзначимо, що на саміті G7 в Биаррице Дональд Туск також активно висловлювався проти повернення Росії до складу спільноти.

Дональд Туск

Дональд Туск

independent.co.uk

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"Мені доводилося майже щотижня публічно нагадувати, що Росія – це не наш стратегічний партнер, а наша стратегічна проблема. Мене навіть прозвали маніяком за те, що я був так зосереджений на цій темі", – заявив Туск.

При цьому в серпні 2019 року Туск стверджував, що буде виступати за запрошення України на наступний саміт Групи семи (G7).

"Якщо вже мова йде про повторне запрошення Росії, то я скажу, що причини, за якими запрошення РФ було відкликано в 2014 році, все ще актуальні. Сьогодні я постараюся переконати своїх співрозмовників, що краще запросити Україну в якості гостя на наступний саміт G7", – сказав Туск.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Дональд Туск заявив, що світова спільнота повинна допомагати слабким, якщо на них напали сильні, як у випадку з Україною.

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Автор
Алекс Шухарт Алекс Шухарт
Особа
Дональд Туск
Місце
Бельгія
Тег
Росія - країна-агресор
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