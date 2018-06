"Людина з низьким IQ": Трамп образив легендарного актора

Президент США Дональд Трамп відповів на образи з боку голлівудського актора Роберта Де Ніро, зазначивши, що той є "людиною з дуже низьким IQ".

Такий вислів було розміщено на сторінці американського президента в Twitter.

"Роберт Де Ніро, людина з дуже низьким IQ, у фільмах пропустив занадто багато ударів по голові від справжніх боксерів. Я бачив його виступ минулої ночі і по-справжньому вірю, що він "поплив". Думаю, він не розуміє, що зараз економіка в кращому стані, ніж будь-коли, працевлаштованість досягла максимальних показників, а багато компаній знову вливають гроші в нашу країну. Прокинься, груша боксерська!", - написав Трамп.

