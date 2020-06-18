Люди з дефіцитом вітаміну D мають майже 99% смертність від COVID-19

Смертність від COVID-19 у людей з дефіцитом вітаміну D досягає 99%

Люди з дефіцитом вітаміну D мають майже 99% смертність, якщо хворіють COVID-19.

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Як повідомляє DailyMail, п'ять незалежних вчених з Індонезії на чолі з Прабово Рахарусуною проаналізували лікарняні записи 780 осіб, у яких діагностували COVID-19.

Вони встановили, що 98,9% пацієнтів, у яких були дефіцит вітаміну D (нижче 20 нг/мл), загинули, тоді як серед решти хворих рівень смертності становив 4,1%.

У групі ризику знаходяться деякі етнічні групи населення, а також люди похилого віку, так як з віком організм все гірше виробляє вітамін D. Крім цього, експерти вважають, що через довгу самоізоляцію люди стали ще більш уразливі для цієї проблеми.

Дефіцит вітаміну D підвищує смертність від COVD-19 до 99%

Зараз вчені мають намір провести рандомізовані контрольовані випробування, щоб перевірити, чи може прийом вітаміну D врятувати життя пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ризик зараження пацієнта COVID-19 і смерті від нього пов'язаний з генами, які відповідають за групу крові, і особливостями імунних реакцій.