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19 березня • оновлено в 13:19
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Лукашенко збунтувався проти коронавірусу. Відео

3.5т
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав поширення у світі коронавірусу і реакцію людей на те, що відбувається, просто психозом.

Про це він заявив після заслуховування доповіді про епідеміологічну ситуацію в своїй країні. Відео розмістив в Twitter журналіст Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На його думку, світ може більше постраждати від паніки, ніж від самого китайського вірусу.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

"Я цей коронавірус називаю не інакше як психозом, і від цього ніколи не відмовлюся, Чому я себе так веду? Тому що переконаний, ми можемо більше постраждати від паніки, ніж від самого вірусу", – висловився Лукашенко.

Він підкреслив, що цивілізований світ нашої планети "взагалі з глузду з'їхав". Оскільки зараз рекомендації про коронавірус роздають не так медики, скільки політики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Баларусі Олександр Лукашенко обурився діям Росії, яка закрила кордон із його країною для переміщення громадян на фоні поширення коронавірусу. Водночас він звинуватив РФ у приховуванні правди про масштаби зараження китайським вірусом у країні.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
вірус видео
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