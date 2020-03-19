Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав поширення у світі коронавірусу і реакцію людей на те, що відбувається, просто психозом.

Про це він заявив після заслуховування доповіді про епідеміологічну ситуацію в своїй країні. Відео розмістив в Twitter журналіст Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На його думку, світ може більше постраждати від паніки, ніж від самого китайського вірусу.

Олександр Лукашенко

"Я цей коронавірус називаю не інакше як психозом, і від цього ніколи не відмовлюся, Чому я себе так веду? Тому що переконаний, ми можемо більше постраждати від паніки, ніж від самого вірусу", – висловився Лукашенко.

Він підкреслив, що цивілізований світ нашої планети "взагалі з глузду з'їхав". Оскільки зараз рекомендації про коронавірус роздають не так медики, скільки політики.

Лукашенко: Я цей коронавірус називаю не інакше як психозом і від цього ніколи не відмовлюся, Чому я себе так веду? Тому що переконаний, ми можемо більше постраждати від паніки, ніж від самого вірусу. Цивілізований світ нашої планети взагалі з глузду з'їхав! pic.twitter.com/HttkBkFovK - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) March 19, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Баларусі Олександр Лукашенко обурився діям Росії, яка закрила кордон із його країною для переміщення громадян на фоні поширення коронавірусу. Водночас він звинуватив РФ у приховуванні правди про масштаби зараження китайським вірусом у країні.

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