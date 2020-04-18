Президент Білорусі Олександр Лукашенко публічно розкритикував якість тестів на коронавірус COVID-19 російського виробництва, на що в РФ відповіли, що їх тести "за багатьма параметрами перевершують ряд зарубіжних аналогів".
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про проблеми з тестуванням на COVID-19 глава Білорусі висловився під час робочої поїздки в Людський район 18 квітня. Його виступ показав телеканал СТВ (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Лукашенко сказав, що повинен зізнатися – якість тестів "ні до біса".
"Навіть тут ось обстежили росіян (на атомну станцію приїхали), всіх 15 осіб пролікували, досліджували російськими тестами – всі позитивні. Знову клади в лікарню і лікуй. Відмовилися від російських тестів, взяли свої, китайські – одна тільки особа виявилася коронавірусна", – сказав президент.
Олександр Лукашенко
Колаж
У відповідь Росспоживнагляд повідомив, що ефективність тестів була підтверджена в Китаї.
"Російські тести виявляють мінімальну кількість чужорідного генетичного матеріалу в зразку і не дають перехресних реакцій з іншими збудниками, визначаючи саме новий коронавірус SARS-CoV-2", – заявили в Росії.
За даними відомства, РФ із лютого передала Білорусії 14 тисяч тест-систем. "Сприяння країнам-партнерам у боротьбі з новою коронавірусною інфекцією, включаючи поставку російських тест-систем, буде продовжено", – додав Росспоживнагляд.
Зазначимо, Олександр Лукашенко також заявив, що потужностей московських лікарень не вистачає для боротьби з COVID-19. Під час свого виступу він не підтримав підхід РФ до пандемії, нагадавши про критику Білорусі з боку Росії через коронавірус.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі не вводять карантин, тому що у країни "свій обраний шлях". Олександр Лукашенко вважає, що, незважаючи на пандемію коронавірусу, необхідно займатися економікою.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".