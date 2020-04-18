Головна Новини
18 квітня • оновлено в 20:15
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Лукашенко накинувся на РФ через тести на COVID-19 і нарвався на відповідь

6.6т
Читати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко публічно розкритикував якість тестів на коронавірус COVID-19 російського виробництва, на що в РФ відповіли, що їх тести "за багатьма параметрами перевершують ряд зарубіжних аналогів".

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про проблеми з тестуванням на COVID-19 глава Білорусі висловився під час робочої поїздки в Людський район 18 квітня. Його виступ показав телеканал СТВ (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Лукашенко сказав, що повинен зізнатися – якість тестів "ні до біса".

"Навіть тут ось обстежили росіян (на атомну станцію приїхали), всіх 15 осіб пролікували, досліджували російськими тестами – всі позитивні. Знову клади в лікарню і лікуй. Відмовилися від російських тестів, взяли свої, китайські – одна тільки особа виявилася коронавірусна", – сказав президент.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Колаж

У відповідь Росспоживнагляд повідомив, що ефективність тестів була підтверджена в Китаї.

"Російські тести виявляють мінімальну кількість чужорідного генетичного матеріалу в зразку і не дають перехресних реакцій з іншими збудниками, визначаючи саме новий коронавірус SARS-CoV-2", – заявили в Росії.

За даними відомства, РФ із лютого передала Білорусії 14 тисяч тест-систем. "Сприяння країнам-партнерам у боротьбі з новою коронавірусною інфекцією, включаючи поставку російських тест-систем, буде продовжено", – додав Росспоживнагляд.

Зазначимо, Олександр Лукашенко також заявив, що потужностей московських лікарень не вистачає для боротьби з COVID-19. Під час свого виступу він не підтримав підхід РФ до пандемії, нагадавши про критику Білорусі з боку Росії через коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білорусі не вводять карантин, тому що у країни "свій обраний шлях". Олександр Лукашенко вважає, що, незважаючи на пандемію коронавірусу, необхідно займатися економікою.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
Теги
вірус інфекція видео політика Росспоживнагляд
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
3
21
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
"Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские...". Лука спецом троллит? "Свои, китайские". Пацталом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гутко Володимир
Гутко Володимир
Какая проблема ) Создай сам тесты )
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...эффективность тестов была подтверждена в Китае...." // Оказывается все технологии уже в Поднебесной. Почему же она тогда так испугалась санкций США.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
2 из 3 ответов | показать все
Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Pavlov Pavel, гловное что ты смысл понял о чём я пишу ,я не русский и не когда там не жил и я горжусь что знаю русский язык даже на таком уровне
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Marozov Nicolay, Научись грамотно писать и проверь у тебя хотя бы одна извилина есть?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 5106.

    Вилікувалися: 275. Померли: 133.

  • У світі захворіли більше 2,2 мільйонів осіб, загинули – понад 150 тисяч.

  • У США знайшли ефективні нові ліки проти COVID-19.

  • Польща вирішила вийти з карантину: що дозволять в першу чергу.

  • Зеленський попередив, що 10% всього населення України можуть захворіти COVID-19.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги