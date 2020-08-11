Литва дозволила Тихановській рік жити в країні: її свободі загрожували

Кандидат в президенти Білорусії Світлана Тихановська, яка виїхала у вівторок в Литву, може перебувати на території республіки протягом року.

Про це 11 серпня повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс. Він уточнив, що країна видала Тихановській візу на один рік.

Дипломат також пояснив, чому жінка покинула Білорусь.

"Тихановська зіткнулася з вибором, несумісним зі свободою в Білорусі, якщо вона не поїде", – заявив Лінкявічюс.

Він уточнив також, що Тихановська виїхала до Литви разом з главою свого штабу Марією Мороз.

Глава МЗС Литви заявив про можливість введення санкцій проти білоруських чиновників, які застосували силу проти мирних протестувальників.

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