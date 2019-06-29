"Лисину на всю голову видно": Путін здивував зовнішнім виглядом на саміті G20

Президент Росії Володимир Путін нарвався на критику мережі через спільне фото з американським главою Дональдом Трампом на саміті G20.

Знімком, на якому політики тиснуть один одному руки, на сторінці у Twitter поділився журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов.

"Головне фото саміту G20 в Осаці", – заявив пропагандист.

Путін на G20 ЕРА

Трамп і Путін на G20 twitter.com/dimsmirnov175

Користувачі мережі відзначили, що назвати потиск рук президентів головною подією саміту нерозумно, а також звернули увагу на зовнішній вигляд Путіна.

"Якесь невдале фото, на федеральні канали не пройде. У національного лідера лисину на всю голову видно", – зазначив один із коментаторів.

"Ось вам і санкції!" "Путін в ізоляції", "Трампу всі заглядають у рот", "Вихований американець допомагає не впасти російському дідусеві", "Розбіжаться і почнуть один на одного ракетами махати", – додали інші користувачі.

Головне фото саміту G20 в Осаці pic.twitter.com/bsVhxpGwoX - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) June 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти США і РФ Дональд Трамп та Володимир Путін провели переговори в рамках саміту G20, який стартував 28 червня в Осаці (Японія).

У Кремлі повідомили, що лідери країн обговорили Україну та Сирію. Також піднімалися питання стратегічної стабільності.

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