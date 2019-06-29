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"Лисину на всю голову видно": Путін здивував зовнішнім виглядом на саміті G20

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Президент Росії Володимир Путін нарвався на критику мережі через спільне фото з американським главою Дональдом Трампом на саміті G20.

Знімком, на якому політики тиснуть один одному руки, на сторінці у Twitter поділився журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов.

"Головне фото саміту G20 в Осаці", – заявив пропагандист.

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Путін на G20

Путін на G20

ЕРА

Трамп і Путін на G20

Трамп і Путін на G20

twitter.com/dimsmirnov175

Користувачі мережі відзначили, що назвати потиск рук президентів головною подією саміту нерозумно, а також звернули увагу на зовнішній вигляд Путіна.

"Якесь невдале фото, на федеральні канали не пройде. У національного лідера лисину на всю голову видно", – зазначив один із коментаторів.

"Ось вам і санкції!" "Путін в ізоляції", "Трампу всі заглядають у рот", "Вихований американець допомагає не впасти російському дідусеві", "Розбіжаться і почнуть один на одного ракетами махати", – додали інші користувачі.

"Лисину на всю голову видно": Путін здивував зовнішнім виглядом на саміті G20
"Лисину на всю голову видно": Путін здивував зовнішнім виглядом на саміті G20
"Лисину на всю голову видно": Путін здивував зовнішнім виглядом на саміті G20
"Лисину на всю голову видно": Путін здивував зовнішнім виглядом на саміті G20
"Лисину на всю голову видно": Путін здивував зовнішнім виглядом на саміті G20
"Лисину на всю голову видно": Путін здивував зовнішнім виглядом на саміті G20
"Лисину на всю голову видно": Путін здивував зовнішнім виглядом на саміті G20
"Лисину на всю голову видно": Путін здивував зовнішнім виглядом на саміті G20
"Лисину на всю голову видно": Путін здивував зовнішнім виглядом на саміті G20
"Лисину на всю голову видно": Путін здивував зовнішнім виглядом на саміті G20
"Лисину на всю голову видно": Путін здивував зовнішнім виглядом на саміті G20
"Лисину на всю голову видно": Путін здивував зовнішнім виглядом на саміті G20

Як повідомляв OBOZREVATEL, президенти США і РФ Дональд Трамп та Володимир Путін провели переговори в рамках саміту G20, який стартував 28 червня в Осаці (Японія).

У Кремлі повідомили, що лідери країн обговорили Україну та Сирію. Також піднімалися питання стратегічної стабільності.

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Тема
Саміт G20 у Японії
Особи
Володимир ПутінДональд Трамп
Місце
Японія
Теги
РосіяСШАсоцмережіфотографиикурйозполітика
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Добрались до лысины. Что дальше, искать кариес 3-го зуба или измерять прибор? Дб.Бл.
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