"Трансформери, трансгендери": Путін осоромився на G20 і розлютив Елтона Джона

Президент Росії Володимир Путін на прес-конференції за підсумками саміту G20 в японській Осаці оскандалився заявами про ЛГБТ-спільноту в цій країні.
Зокрема, він поскаржився, що Москву нібито "дістають" через закон про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх. Путін сказав, що людина повинна спочатку вирости, а потім вже вирішувати питання зі своєю сексуальною орієнтацією.
"Залиште дітей у спокої!" – не витримав він. І додав: "Шість або п'ять статей придумали. Трансформери, транс (гендери)... я навіть не розумію, що це таке. Дай бог здоров'я всім! Треба поважати, але не можна нав'язувати".
Крім того, Путін вирішив згладити гострі кути і заявив, що вважає геніальним музиканта Елтона Джона, однак він "пересмикує" його слова в інтерв'ю.
"... Ми із задоволенням всі його слухаємо, але я думаю, що він помиляється. У нас, дійсно, дуже рівне ставлення до представників ЛГБТ-спільноти. Реально – абсолютно спокійне, неупереджене", – запевнив господар Кремля.
Відзначимо, що напередодні Елтон Джон звернувся до Путіна в Instagram: "Я знаходжу лукавство у вашій заяві, що ви хочете, щоб представники ЛГБТ "були щасливі" і що "у нас немає проблем з цим".
Dear President Putin, I was deeply upset when I read your recent interview in the Financial Times . I strongly disagree with your view that pursuing policies that embrace multicultural and sexual diversity are obsolete in our societies . I find duplicity in your comment that you want LGBT people to "be happy" and that "we have no problem in that". Yet Russian distributors chose to heavily censor my film "Rocketman" by removing all references to my finding true happiness through my 25 year relationship with David and the raising of my two beautiful sons . This feels like hypocrisy to me. I am proud to live in a part of the world where our governments have evolved to recognise the universal human right to love whoever we want . And I'm truly grateful for the advancement in government policies that have allowed and legally supported my marriage to David . This has brought us both tremendous comfort and happiness . Respectfully, Elton John #LOVEISLOVE #WORLDPRIDE @EJAF
Як повідомляв OBOZREVATEL, на підсумковій прес-конференції саміту Путін пригрозив Європі "дзеркальною відповіддю" на будь-які дії проти Москви.
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