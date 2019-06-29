"Трансформери, трансгендери": Путін осоромився на G20 і розлютив Елтона Джона

Президент Росії Володимир Путін на прес-конференції за підсумками саміту G20 в японській Осаці оскандалився заявами про ЛГБТ-спільноту в цій країні.

Зокрема, він поскаржився, що Москву нібито "дістають" через закон про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх. Путін сказав, що людина повинна спочатку вирости, а потім вже вирішувати питання зі своєю сексуальною орієнтацією.

"Залиште дітей у спокої!" – не витримав він. І додав: "Шість або п'ять статей придумали. Трансформери, транс (гендери)... я навіть не розумію, що це таке. Дай бог здоров'я всім! Треба поважати, але не можна нав'язувати".

Крім того, Путін вирішив згладити гострі кути і заявив, що вважає геніальним музиканта Елтона Джона, однак він "пересмикує" його слова в інтерв'ю.

"... Ми із задоволенням всі його слухаємо, але я думаю, що він помиляється. У нас, дійсно, дуже рівне ставлення до представників ЛГБТ-спільноти. Реально – абсолютно спокійне, неупереджене", – запевнив господар Кремля.

Відзначимо, що напередодні Елтон Джон звернувся до Путіна в Instagram: "Я знаходжу лукавство у вашій заяві, що ви хочете, щоб представники ЛГБТ "були щасливі" і що "у нас немає проблем з цим".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на підсумковій прес-конференції саміту Путін пригрозив Європі "дзеркальною відповіддю" на будь-які дії проти Москви.

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