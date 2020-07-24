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Лідер протестного руху в Білорусі виявився шанувальником Путіна і незаконно відвідував Крим

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Сергій Тихановський постив фото Володимира Путіна

Сергій Тихановський постив фото Володимира Путіна.

Лідер білоруського протестного руху, блогер Сергій Тихановський виявився шанувальником президента Росії Володимира Путіна і незаконно відвідував анексований Крим.

Як повідомляє InformNapalm з посиланням на Facebook Тихановського, 31 грудня 2016 року він вітав читачів з Новим роком та бажав їм робити більше добрих справ. До посту була підібрана ілюстрація – фото Путіна з російським Дідом Морозом, які тримають "Книгу добрых дел".

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Скрін Facebook

7 березня 2017 року у Facebook-стрічці Тихановського з’явився пост Олександра Луценка, де він повідомляє, що до нього напередодні завітали його друзі, – та додає фотографію, на якій він обіймає православного паломника Олександра Доброва та Сергія Тихановського. На той час Луценко жив у Ялті.

Скрін Facebook

Скрін Facebook

У Facebook-акаунті Доброва був знайдений допис від 4 березня 2017 року з чекіном в аеропорту Сімферополя і підписом "Крим наш".

Скрін Facebook

Скрін Facebook

5 березня 2017 року Добров публікував селфі з Тихановським в автобусі. За даними геолокації, допис був зроблений у місцині під назвою Карач. Карач сьогодні є західною частиною села Скворцове Сімферопольського району.

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Перебуваючи в Криму разом з Тихановським, Добров зізнавався, що готовий хоч зараз померти за Росію, а бути росіяніном для нього – це сповідувати Христа навіть ціною власного життя.

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці травня у різних містах Білорусі спалахнули протести через затримання Тихановського у Гродно.

БілорусьАнексія КримуКримВолодимир Путін
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