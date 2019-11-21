Кривава різанина з українцем у Польщі: з'явилися нові деталі нападу

У Кракові (Польща) після нападу на 21-річного місцевого студента з України затримали ще одну людину.

Як повідомляє Польське пресагентство, заарештований також є українцем.

"Ця людина підвозила на місце злочину своїх знайомих", – повідомив представник Малопольської поліції Себастіан Глен.

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Нагадаємо, 19 листопада двоє українців з ножем напали на свого 21-річного співвітчизника і завдали йому важких поранень. Потерпілого госпіталізували з колотими ранами спини й сідниць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі на яблучній плантації в Садковіце (Лодзьке) знайдені мертвими двоє заробітчан із України.

Польська поліція УНІАН

Імовірно українських заробітчан, яких знайшли мертвими в ангарі з фруктами в Польщі, могли вбити, щоб не розплачуватися з ними.

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