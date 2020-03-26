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26 березня • оновлено в 21:01
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Країни G20 домовилися спільно протистояти пандемії: подробиці зустрічі

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Країни G20 26 березня провели саміт, присвячений боротьбі з пандемією коронавірусу COVID-19 і її наслідками.

Вперше в історії він проходив в форматі відеоконференції. З ініціативою проведення зустрічі в такому форматі виступила Саудівська Аравія, яка председатет в G20 в цьому році, пише "Інтерфакс-Україна".

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На зустрічі обговорювалося питання боротьби з пандемією коронавірусу і її впливом на світову економіку, за підсумками якої було прийнято спільне комюніке.

Відбувся перший в історії онлайн-саміт G20: як світ боротиметься з коронавірусом

Головне, про що домовилася "велика двадцятка"

  • Країни G20 будуть спільно долати наслідки пандемії.

  • На боротьбу з коронавірусом виділять 5 трильйонів доларів.

  • Голови МОЗ разом вироблять заходи по боротьбі з COVID-19.

Лідери "великої двадцятки" домовилися разом боротися з наслідками пандемії в різних сферах життя.

"Ми рішуче віддані тому, щоб сформувати єдиний фронт перед цією спільною загрозою", – йдеться в їх спільній заяві.

Відбувся перший в історії онлайн-саміт G20: як світ боротиметься з коронавірусом

Вони підкреслили, що боротьба з пандемією і з її взаємопов'язаними між собою наслідками в області охорони здоров'я, соціального життя і економіки є абсолютним пріоритетом.

У комюніке, прийнятому за підсумками саміту, йдеться, що країни G20 мають намір "робити все можливе і використовувати всі доступні інструменти політики, щоб мінімізувати економічний і соціальний збиток від пандемії, відновити глобальне зростання, підтримати стабільність ринку".

Відбувся перший в історії онлайн-саміт G20: як світ боротиметься з коронавірусом

"Ми вкладаємо більше $ 5 трлн в світову економіку в рамках цілеспрямованої фіскальної політики, економічних заходів і гарантійних схем для протидії соціальним, економічним і фінансовим наслідків пандемії", – сказано в документі.

Лідери G20 також попросили глав Центробанків і міністерств фінансів своїх країн "на регулярній основі" координувати розробку плану дій з подолання наслідків пандемії.

У свою чергу міністри охорони здоров'я разом вироблять спільні заходи по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу.

"Ми доручаємо нашим міністрам охорони здоров'я проводити зустрічі в міру необхідності, щоб обмінятися найкращим досвідом їхніх країн", – сказано в заяві.

Також лідери G20 вказали на необхідність розробити пакет екстрених дій країн G20 в спільній боротьбі з пандемією до зустрічі міністрів, яка відбудеться в квітні ".

Відбувся перший в історії онлайн-саміт G20: як світ боротиметься з коронавірусом

Що сказали голови держав і організацій на саміті G20 і їхні пропозиції

  • Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд заявив, що країни G20 зобов'язані протягнути руку допомоги країнам, що розвиваються і найменш розвиненим державам.

  • Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни до злагоджених дій. За його словами, кожна держава повинна бути в змозі проводити системне тестування на COVID-19 і реалізувати карантинні заходи.

  • Представник Євросоюзу заявив про необхідність допомагати один одному, щоб додому повернути людей, які опинилися за кордоном.

  • Глави Єврокомісії та Європейської ради відзначили, що готові організувати онлайн захід зі збору коштів для розробки вакцини проти COVID-19.

  • Президент Аргентини Альберто Фернандес запропонував створити глобальний надзвичайний фонд по боротьбі з коронавірусом, а дослідження зробити суспільним надбанням.

  • Голова КНР Сі Цзіньпін заявив про необхідність вжити спільних заходів, звільнити від податкових зборів, зняти бар'єри для вільної комерції. Ці заходи допоможуть відновити світову економіку.

  • Президент Південної Кореї Мун Чже Ін запропонував розробити план пересування вчених, лікарів та підприємців в умовах боротьби з коронавірусом.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в світі зафіксовано вже понад 500 тисяч хворих на коронавірус. Станом на 18:30 померли понад 22 тисяч інфікованих, вилікуватися вдалося поки що 121 тисячі.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
ОАЕ
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Животенко Николай
Животенко Николай
Украина входит в G-20 или ей таки помирать?
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4
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Животенко Николай, G-20 входит 20 развитых стран.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Животенко Николай, Украина входит в G-20. С конца.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
почему не написали что Путин предложил?
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5
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Zhikharev Dmitry, не положено у них хорошое про Путина писать.
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