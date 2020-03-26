Відбувся перший в історії онлайн-саміт G20: як світ боротиметься з коронавірусом

Країни G20 26 березня провели саміт, присвячений боротьбі з пандемією коронавірусу COVID-19 і її наслідками.

Вперше в історії він проходив в форматі відеоконференції. З ініціативою проведення зустрічі в такому форматі виступила Саудівська Аравія, яка председатет в G20 в цьому році, пише "Інтерфакс-Україна".

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

На зустрічі обговорювалося питання боротьби з пандемією коронавірусу і її впливом на світову економіку, за підсумками якої було прийнято спільне комюніке.

Головне, про що домовилася "велика двадцятка"

Країни G20 будуть спільно долати наслідки пандемії.

На боротьбу з коронавірусом виділять 5 трильйонів доларів.

Голови МОЗ разом вироблять заходи по боротьбі з COVID-19.

Лідери "великої двадцятки" домовилися разом боротися з наслідками пандемії в різних сферах життя.

"Ми рішуче віддані тому, щоб сформувати єдиний фронт перед цією спільною загрозою", – йдеться в їх спільній заяві.

Вони підкреслили, що боротьба з пандемією і з її взаємопов'язаними між собою наслідками в області охорони здоров'я, соціального життя і економіки є абсолютним пріоритетом.

У комюніке, прийнятому за підсумками саміту, йдеться, що країни G20 мають намір "робити все можливе і використовувати всі доступні інструменти політики, щоб мінімізувати економічний і соціальний збиток від пандемії, відновити глобальне зростання, підтримати стабільність ринку".

"Ми вкладаємо більше $ 5 трлн в світову економіку в рамках цілеспрямованої фіскальної політики, економічних заходів і гарантійних схем для протидії соціальним, економічним і фінансовим наслідків пандемії", – сказано в документі.

Лідери G20 також попросили глав Центробанків і міністерств фінансів своїх країн "на регулярній основі" координувати розробку плану дій з подолання наслідків пандемії.

У свою чергу міністри охорони здоров'я разом вироблять спільні заходи по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу.

"Ми доручаємо нашим міністрам охорони здоров'я проводити зустрічі в міру необхідності, щоб обмінятися найкращим досвідом їхніх країн", – сказано в заяві.

Також лідери G20 вказали на необхідність розробити пакет екстрених дій країн G20 в спільній боротьбі з пандемією до зустрічі міністрів, яка відбудеться в квітні ".

Що сказали голови держав і організацій на саміті G20 і їхні пропозиції

Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд заявив, що країни G20 зобов'язані протягнути руку допомоги країнам, що розвиваються і найменш розвиненим державам.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни до злагоджених дій. За його словами, кожна держава повинна бути в змозі проводити системне тестування на COVID-19 і реалізувати карантинні заходи.

Представник Євросоюзу заявив про необхідність допомагати один одному, щоб додому повернути людей, які опинилися за кордоном.

Глави Єврокомісії та Європейської ради відзначили, що готові організувати онлайн захід зі збору коштів для розробки вакцини проти COVID-19.

Президент Аргентини Альберто Фернандес запропонував створити глобальний надзвичайний фонд по боротьбі з коронавірусом, а дослідження зробити суспільним надбанням.

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив про необхідність вжити спільних заходів, звільнити від податкових зборів, зняти бар'єри для вільної комерції. Ці заходи допоможуть відновити світову економіку.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін запропонував розробити план пересування вчених, лікарів та підприємців в умовах боротьби з коронавірусом.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в світі зафіксовано вже понад 500 тисяч хворих на коронавірус. Станом на 18:30 померли понад 22 тисяч інфікованих, вилікуватися вдалося поки що 121 тисячі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал