Усі країни Європейського союзу вирішили призупинити програми з розміщення мігрантів через пандемію коронавіруса COVID-2019.

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Про відмову приймати біженців повідомили представники Єврокомісії, передає Deutsche Welle. Разом з тим, інформації про те, коли програми відновлять, поки не надходило.

Видання зазначає, що раніше на такий крок пішли Міжнародна організація з міграції та Управління Верховного комісара ООН.

Країни ЄС відмовилися від біженців через пандемію коронавірусу

Відзначимо, що Європа стала центром пандемії нового коронавірусу, число повідомлень про хворих вже перевищує пікові дані Китаю.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань у 31 європейській країні станом на 19 березня 82 869 осіб інфіковані коронавірусом і 4089 померли в результаті хвороби.

Ці цифри не враховують, наприклад, останні дані з Італії, де за добу 19 березня померли 427 осіб (приріст 14,3%) і загальна кількість померлих досягла 3405. Крім Італії, найбільше інфікованих в Іспанії і Франції.

У Китаї коронавірусом заразилися трохи більше 80 000 чоловік, з них 3,2 тисячі померли і 70,4 тисячі одужали.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, разом з тим в Україні коронавірусом захворіли 26 осіб: 15 – у Чернівецькій, 2 – у Дніпропетровській, 2 – у Київській, 2 – у Житомирській, 1 – у Івано-Франківській, 1 – ву Донецькій областях та 3 – у Києві.

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