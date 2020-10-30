Коронавірусом заразилися вже понад 45 млн по всьому світу: статистика на 30 жовтня. Оновлюється
Станом на п'ятницю, 30 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 45,3 млн осіб. За минулий день виявлено 545 903 нових інфікованих, що стало рекордом за добовим приросту з початку пандемії.
Всього від хвороби померли 1,1 млн пацієнтів, а одужали – 32,9 млн. Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в США – 91 тисяча, Індії – 49 тисяч і Франції – 47 тисяч.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 370 417 осіб. Померли 6868 пацієнтів, одужали – 151 632.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (9,2 млн), Індія (8 млн) і Бразилія (більш 5,4 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 22-е місце.
Міністерство охорони здоров'я України скасував додаткове тестування на коронавірус для завершення амбулаторного лікування. Також оновлені критерії госпіталізації.
Коронавірус мутував, в результаті чого по Європі поширився новий його новий штам. До такого висновку прийшли швейцарські та іспанські вчені. За їхніми даними, до 80% нових випадків зараження в Великобританії, 60% – в Ірландії і близько 40% – у Франції викликані вже новим штамом.
У Греції частково вводять локдаун через поширення коронавірусу. Йдеться про Салоніки і ще двох регіонах на півночі країни.
Глава європейського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге назвав загальнонаціональний карантин в країнах крайнім кроком. За його словами, він ефективний для стримування хвороби, проте сильно б'є по економіці.
У Херсонській області підтверджено 184 нових випадки зараження коронавірусом, повідомив глава ОДА Юрій Гусєв. Всього в регіоні занедужало 3 800 осіб, з яких 1 600 одужали і 83 померли.