Коронавірусом заразилися понад 95 тисяч осіб по всьому світу. Онлайн-карта

У світі офіційно підтверджено понад 95 тисяч випадків зараження коронавірусом COVID-2019, спалах якого почався з китайського міста Ухань.

Про це свідчать дані онлайн-карти Центру системних наук та інженерії (CSSE), яка показує поширення нової хвороби у світі (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

За даними на середу, 4 березня, вказується, що COVID-2019 заразилися як мінімум 95 075 осіб.

Коронавірус Ілюстрація

Зазначимо, напередодні ВООЗ попередила про глобальний дефіцит і підвищення цін на захисне обладнання для боротьби з коронавірусом, який доволі швидко розповсюджується. Організація попросила компанії й уряди збільшити виробництво зазначених товарів на 40% у міру зростання кількості випадків смерті від респіраторних захворювань, передає Reuters.

Триває і розробка ліків від COVID-2019. Так, нещодавно президент США Дональд Трамп, який зажадав створити вакцину від коронавірусу, звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній із проханням прискорити процес.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня в Польщі підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Крім того, двоє людей інфіковані в Угорщині.

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