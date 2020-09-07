Коронавірусом заразилися понад 27 млн по всьому світу: статистика на 7 вересня. Оновлюється

Коронавірус в Україні та світі.

Станом на понеділок, 7 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 27,2 млн осіб. За минулу добу було виявлено 231 553 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 91 тис., в США – 31 тис., а також в Бразилії – 14 тис.

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Коронавірусом заразилися понад 27 млн осіб в світі. Worldometers.info

Рейтинг країн по захворюваності на COVID-19. Worldometers.info

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 135 894 осіб. Померли 2 846 пацієнтів, одужали – 62 227.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (більше 6,4 млн), Бразилія (більш 4,1 млн) і Індія (більше 4,2 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 24 місце.

Міністерство охорони здоров'я України оновило механізм надання допомоги пацієнту з підозрою на коронавірус.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Україні за станом на 7 вересня. РНБО

Карта поширення коронавірусу в Україні. РНБО.

Головне за 7 вересня:

01:25 – За минулу добу в Москві від двосторонньої пневмонії нового типу і інших ускладнень захворювання COVID-19 померли ще 14 пацієнтів столичних лікарень з позитивним результатом на коронавірус. Таким чином, за станом на вечір 6 вересня число померлих через коронавірусної інфекції в місті зросла до 4905 осіб. Напередодні повідомлялося про смерть 13 хворих.

00:05 – Спалах коронавірусу зафіксували в Німеччині на одному з м'ясокомбінатів. У 14 співробітників м'ясопереробної компанії в місті Хаттен (південніше Ольденбурга) виявлено коронавірус нового типу.

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