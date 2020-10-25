Коронавірусом заразилися майже 43 млн по всьому світу: статистика на 25 жовтня. Оновлюється

Станом на неділю, 25 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 42,9 млн осіб. За минулий день виявлено 452 906 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 50 тис., в США – 79 тис., а також у Франції – 45 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1,1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 31,6 млн пацієнтів.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 337 410 осіб. Померли 6289 пацієнтів, одужали – 139 755.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 8,8 млн), Індія (7,8 млн) і Бразилія (більш ніж 5,3 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 23-е місце.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив про дуже високому показнику госпіталізацій хворих коронавірусом.

Головне за 25 жовтня: