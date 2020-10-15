Коронавірусом заразилися майже 400 тисяч за добу: статистика на 15 жовтня. Оновлюється

Станом на четвер, 15 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 38,7 млн осіб. За минулий день виявлено 381 466 нових інфікованих.

Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 67 тис., в США – 59 тис., а також в Бразилії – 17 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 29,1 млн пацієнтів.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні COVID-19 заразилися 276 177 осіб. Померли 5229 пацієнтів, одужали – 118 699.

Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 8 млн), Індія (понад 7,2 млн) і Бразилія (більш ніж 5,1 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.

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