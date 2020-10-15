Коронавірусом заразилися майже 400 тисяч за добу: статистика на 15 жовтня. Оновлюється
Станом на четвер, 15 жовтня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 38,7 млн осіб. За минулий день виявлено 381 466 нових інфікованих.
Найбільше хворих на COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 67 тис., в США – 59 тис., а також в Бразилії – 17 тис. За час пандемії від вірусу померло вже понад 1 млн осіб. При цьому хворобу побороли близько 29,1 млн пацієнтів.
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Що важливо знати про атаку коронавірусу:
В Україні COVID-19 заразилися 276 177 осіб. Померли 5229 пацієнтів, одужали – 118 699.
Країнами-лідерами за кількістю інфікування залишаються США (понад 8 млн), Індія (понад 7,2 млн) і Бразилія (більш ніж 5,1 млн). За даними Worldometers, Україна в цьому списку займає 25 місце.
Головне за 15 жовтня:
Разом з президентом США Дональдом Трампом і його дружиною Меланією коронавірусом перехворів і їх 14-річний син Беррон, повідомили в пресслужбі Білого дому.
Головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумья Свамінатан висловила побоювання, що слідом за ростом захворюваності коронавірусом у світі через кілька тижнів може послідувати збільшення смертності.
Україна не купуватиме російську вакцину від COVID-19, оскільки вона не пройшла необхідної стадії клінічних випробувань.
Дружина президента США Меланія Трамп заявила, що у неї негативний тест на COVID-19.
У Москві за добу померли ще 57 пацієнтів з COVID-19, загальна кількість померлих досягло 5796, відзвітували в оперштабі.
В Україні ціна на вакцину від коронавірусу може скласти близько 40 доларів за дозу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
З 14 жовтня для відвідування Білорусі росіянам потрібно пред'явити довідку з негативним результатом тесту на COVID-19.