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9 квітня • оновлено в 17:18
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Коронавірус завозять із Росії: в Китаї забили на сполох через нову хвилю COVID-19

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У Китаї почали бити на сполох через різке зростання кількості ввізних випадків коронавірусу з території Росії.

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Більш ніж половина від загального числа останніх заражених – це громадяни КНР, які прибули з РФ через північно-східний сухопутний кордон. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що комісія з охорони здоров'я північно-східної провінції Хейлунцзян, яка межує з Росією, повідомила про 60 нових завезених випадків коронавірусної інфекції. Майже всі вони припадають на громадян КНР, які в'їхали на китайську територію на машині чи на автобусі з РФ. Шлях більшості цих людей лежав із Москви через Владивосток.

У Китаї забили на сполох через хвилю коронавірусу з Росії

У Китаї забили на сполох через хвилю коронавірусу з Росії

"Імпортований" вірус став серйозною загрозою для епідеміологічної обстановки в Китаї після того, як владі вдалося знизити поширення хвороби суворим карантином.

У зв'язку з небезпекою нової хвилі COVID-19 китайське консульство закликало громадян утриматися від поїздок за маршрутом, що пролягає російською територією.

У Китаї забили на сполох через хвилю коронавірусу з Росії

У Китаї забили на сполох через хвилю коронавірусу з Росії

brodv.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окрузі Цзя китайської провінції Хенань оголосили про заборону на в'їзд і пересування людей після декількох нових випадків виявлення коронавірусу.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Тег
вірус
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Коментарі
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Что ещё с этой вонючей паРРаши можно в Китай завезти? )))
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3
0
Oн Aлeкc
Oн Aлeкc
Рашисты разнозчики посылают нас! Патрийот Украине должен открыть сайт Кремля и от всей души ж по мойшу нас рать на него и размазать ладонью. А то Пу тин нападает!
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3
2
Он Алекс
Он Алекс
Oн Aлeкc, вор чужих ников падаль российская троль, вашу семейку с соской Стефановой, куксовым и остальным отребьем забанят на Обозе... мраZь ты проклятая
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0
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Oн Aлeкc, свинья рюзге - шо, очередной наш аккаунт клонировал? Такая тyпая скотина, как ты, пишет даже на езиге с ошибками и глупо!
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3
0
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Ну, едут китайцы на Украину явно не рабочими, а хозяевами, в лучшем случае - работодателями, это понятно. Странно просто, что Россия виновата в том, что Украина впускает китайцев с ее территории.)))
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3
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Аполлон Безобразов, шо, лапоть - уже переобули тебя? Ты шо, свинья, паРРашей ошиблась? Какое к нам отношение имеют китайцы, скот? Китай - это росея!
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