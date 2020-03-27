Коронавірус побив нові антирекорди: дані щодо України та світу на 27 березня. Постійно оновлюється

Коронавірус перетнув позначку в півмільйона заражених по всьому світу і посилив свої темпи в європейських країнах.
В Україні пандемія за кілька днів подвоїла кількість хворих. У відповідь на спалах вірусу в нашій країні вжили екстрених заходів – продовжили на 30 днів карантин і ввели режим надзвичайної ситуації по всій країні до 24 квітня.
OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.
Коронавірус побив нові антирекорди: дані щодо України та світу на 27 березня
Що важливо знати про коронавірус
У світі заразилися вже більше 531 тисячі осіб. 24 тисячі – померли. Вилікувалися понад 124 тисяч.
В Україні офіційно підтверджено 196 випадків COVID-19. Померли вже 5 осіб. Один офіційно видужав.
Число померлих в Італії досягло 8 165 осіб, це найвищий показник смертності від коронавірусу в світі.
Скріншот
Скріншот
Головне за 27 березня
05:19 – Опублікована карат обмежень в світі в зв'язку з пандемією.
02:05 – Російська еліта завезла COVID-19 з гірськолижного курорту в Куршевелі в Москву. За даними ЗМІ, захворіла одна з дочок відомого бізнесмена Олександра Чигиринського.
02:01 – У Тернопільській області медики видали тіло чоловіка, який помер від коронавірусу, в мішку і не пояснили родичам, як правильно поховати його.
Дочка померлого розповіла, що люди в селі боялися навіть викопати могилу. В результаті допомагав поховати чоловіка мер, його заступник і голова сільської ради.
1:30 – До кінця 26 березня від коронавірусу померли майже 24 тисячі осіб у всьому світі. Всього заразилися понад 529 тисяч. У США за добу виявили більше 15 тисяч хворих. Штати пішли у відрив у сумному рейтингу – 83,5 тисячі випадків захворювання.
У Китаї та Італії також виявили понад 80 тисячі інфікованих. При цьому найбільше смертей зафіксували в Іспанії – 718 за добу. В Італії 26 березня померло майже стільки ж – 712 людей.
00:33 – В Італії від початку епідемії коронавірусу померли вже 39 лікарів.
00:30 – Вчені прорахували, що від COVID-19 могли померти мільйони і заразитися мільярди людей, якби не вжиті заходи щодо протидії інфекції.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".