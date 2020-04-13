Коронавірус в Італії відступає: статистика смертей різко впала

За минулу добу, 12 квітня, в Італії зафіксований найнижчий добовий приріст смертності від коронавірусу з 19 березня з – 431.

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Про це говорять дані порталу Worldometer. Так, 27 березня за добу було встановлено антирекорд – 919 летальних випадків.

Крім того, за минулу добу в Італії вірусом заразилися ще понад чотири тисячі осіб. Всього з початку спалаху італійські медики підтвердили COVID-19 у понад 156 363 тис осіб. 19 899 з них померли, тоді як 34 211 подолали хворобу.

Коронавірус в Італії Worldometer

Нагадаємо, що в Італії обнадіяли прогнозом по вакцині від коронавірусу COVID-19.

Коронавірус в Італії РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 квітня коронавірус зменшив темп в Європі, де зареєстрували рекордно низьку кількість заражень і смертей, проте повернувся в Китай і прискорився в Україні.

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