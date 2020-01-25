Коронавірус увірвався в ще дві країни: більше 40 загиблих

Смертельний коронавірус 2019 nCoV в Китаї забрав життя вже 41 людини, а кількість хворих збільшилася до 1287.

Також вперше випадок захворювання зафіксували в Австралії і ще три - в Малайзії, повідомляє The Guardian. В австралійському Мельбурні вірус виявили і 50-річного громадянина Китаю, який прилетів туди до родичів 19 січня.

Відомо, що після прильоту чоловік відразу відправився до близьких і не відвідував громадських місць. Після погіршення самопочуття 23 січня в нього виявили ознаки нової хвороби, яка викликає пневмонію.

Тепер австралійські лікарі почали перевіряти жителів міста, які летіли з хворим в одному літаку. Крім того, головний лікар Австралії професор Брендан Мерфі повідомив, що в країні 12 чоловік проходять тестування на вірус.

Захворювання зафіксували в Австралії і в Малайзії twitter.com/manianca

Міністерство закордонних справ Австралії заборонило поїздки громадян в провінцію Хубей, але не стало рекомендувати утриматися від поїздок в інші райони Китаю.

У Малайзії діагностували три випадки захворювання у громадян Китаю, які нещодавно відвідували Ухань – місто, звідки поширився коронавірус. За словами міністра охорони здоров'я Малайзії Дзулкефлі Ахмеда, всі інфіковані мають відношення до чоловіка, у якого вперше діагностували вірус у Сінгапурі.

Одна з хворих – 66-річна дружина цього чоловіка. Інші двоє – онуки сімейної пари у віці двох і 11 років. Всі вони госпіталізовані, лікарі оцінюють стан пацієнтів як стабільний.

Як писав OBOZREVATEL раніше:

Представники Міністерства охорони здоров'я України заявили, що в країні були зафіксовані три підозри на зараження новим смертельним коронавірусом з Китаю.

Провідний лікар-інфекціоніст України Ольга Голубовська допустила, що коронавірус може передаватися через предмети, зокрема, за допомогою пересилання AliExpress.

Китайські вчені визначили, як коронавірус передається людині. Там з'ясували, що він є гібридом вірусів змії і кажана.

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