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26 січня • оновлено в 13:20
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Коронавірус у Китаї: який інкубаційний період і скільки днів заразний

1.1т
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Новий коронавірус (2019 nCoV) із Китаю має загрозу зараження і під час інкубаційного періоду у його носії.

Про це заявив глава Державного управління охорони здоров'я КНР Ма Сяовей. Його слова цитує видання Reuters.

Зазначається, що нові дані ускладнюють роботу влади щодо стримування поширення вірусу. Оскільки встановлено, що його інкубаційний період, коли людина вже заражена, але ще не має симптомів захворювання, становить від одного до 14 днів.

Ма Сяовей заявив, що коронавірус заразний і під час інкубаційного періоду

Ма Сяовей заявив, що коронавірус заразний і під час інкубаційного періоду

Як підкреслив Ма Сяовей, такого не було у випадку з тяжким гострим респіраторним синдромом (ТОРС) – коронавірусом, який виник у Китаї і вбив майже 800 людей у всьому світі (у 2002-2003 роках).

Отже, потенціал поширення смертельного 2019 nCoV зростає і число заражених їм може значно збільшитися.

Водночас глава Держуправління охорони здоров'я КНР додав, що інформація про характеристики нового вірусу обмежена і незрозуміло, до яких саме ризиків можуть призвести подальші мутації нового коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жар і кашель, типові для пневмонії, є не єдиними симптомами нового коронавірусу (nCoV) з Китаю. У багатьох пацієнтів, які потрапили із зараженням ним до лікарень міста Ухань, спостерігалися діарея, нудота, головний біль, втома, а також проблеми з травною і нервовою системами.

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Автор
Марта Рок
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
Тег
вірус
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