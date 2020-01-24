Їли кажанів і змій: у Китаї зняли зловісний ринок, який став джерелом коронавірусу. Фоторепортаж

У ЗМІ з'явилися фотографії ймовірного місця зародження коронавірусу 2019 nCoV – ринку морепродуктів у китайському місті Ухань.
Знімки опублікували видання Daily Mail, Business Insider і The Sun. Також фото поділилися місцеві жителі в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Відзначається, що на ринку можна придбати різних тварин: змій, кажанів, собак різних порід, в тому числі хаскі і лабрадорів, дикобразів, павичів, вовків і навіть пінгвінів.
Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом
Twitter Muyi Xiao
Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом
Twitter Muyi Xiao
Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом
The Sun
Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом
The Sun
Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом
The Sun
Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом
The Sun
Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом
Із моменту початку епідемії місцева влада закрила ринок. Директор Центру з контролю і профілактики хвороб Гао Фу заявив, що уряд вважає "диких тварин з ринку" джерелом вірусу, однак поки не може стверджувати точно. На ринку тварини взаємодіють один з одним, таким чином, якщо вони заражені вірусами, віруси можуть обмінюватися генами і мутувати.
Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом
Business Insider
Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом
Business Insider
Коронавірус: в Китаї показали ринок, який став джерелом
Business Insider
Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом
Business Insider
Нагадаємо, раніше з'явилася версія, що саме через кажанів і змій хвороба стала настільки поширеною. Вчені з Пекінського університету висунули гіпотезу, що джерелом коронавірусуа можуть бути кажани, яких продають на ринку в Ухані. Тварин подають до супу в деяких районах Китаю.
Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом
Daily Mail
Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом
Daily Mail
Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом
dwnews.com
#Chine Vidéo qui montre le Huanan Seafood Market, le marché de gros des fruits de mer à #Wuhan, d'où la #Pneumonie au nouveau #Coronavirus # 2019_nCoV aurait pu se propager.- Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) January 24, 2020
Vidéo: Sabina Polyakova #China #WuhanCoronavirus pic.twitter.com/HSUMYcgtyP
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Китаї вже 26 осіб загинули в результаті зараження смертельним коронавірусів 2019 nCoV. Кількість інфікованих досягло 849.
У місті Ухань (Китай), де почалося поширення смертельного коронавірусу, оголосили безстроковий карантин.
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