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24 січня • оновлено в 21:47
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Їли кажанів і змій: у Китаї зняли зловісний ринок, який став джерелом коронавірусу. Фоторепортаж

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У ЗМІ з'явилися фотографії ймовірного місця зародження коронавірусу 2019 nCoV – ринку морепродуктів у китайському місті Ухань.

Знімки опублікували видання Daily Mail, Business Insider і The Sun. Також фото поділилися місцеві жителі в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що на ринку можна придбати різних тварин: змій, кажанів, собак різних порід, в тому числі хаскі і лабрадорів, дикобразів, павичів, вовків і навіть пінгвінів.

Новини
У Китаї вилікували першу пацієнтку з коронавірусом
Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Twitter Muyi Xiao

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Twitter Muyi Xiao

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

The Sun

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

The Sun

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

The Sun

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

The Sun

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Із моменту початку епідемії місцева влада закрила ринок. Директор Центру з контролю і профілактики хвороб Гао Фу заявив, що уряд вважає "диких тварин з ринку" джерелом вірусу, однак поки не може стверджувати точно. На ринку тварини взаємодіють один з одним, таким чином, якщо вони заражені вірусами, віруси можуть обмінюватися генами і мутувати.

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Business Insider

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Business Insider

Коронавірус: в Китаї показали ринок, який став джерелом

Коронавірус: в Китаї показали ринок, який став джерелом

Business Insider

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Business Insider

Нагадаємо, раніше з'явилася версія, що саме через кажанів і змій хвороба стала настільки поширеною. Вчені з Пекінського університету висунули гіпотезу, що джерелом коронавірусуа можуть бути кажани, яких продають на ринку в Ухані. Тварин подають до супу в деяких районах Китаю.

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Daily Mail

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Daily Mail

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

Коронавірус: у Китаї показали ринок, який став джерелом

dwnews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Китаї вже 26 осіб загинули в результаті зараження смертельним коронавірусів 2019 nCoV. Кількість інфікованих досягло 849.

  • У місті Ухань (Китай), де почалося поширення смертельного коронавірусу, оголосили безстроковий карантин.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да чем это все))))))вирус так не заводиться)))))))это или фармацевты постарались для продаж лекарств или из лаборатории у них этот вирус сбежал)))))такую херь нести вирус у них на рынках заводиться ха ха ха)))
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