Коронавірус рухається до піку: статистика у світі і Україні на 6 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус, незважаючи на незначний спад, продовжив атакувати людство. У світі COVID-19 виявили вже у більш ніж 1 млн 273 тисяч. При цьому, 336 тисяч від загальної кількості – в США. Найбільше смертей в Італії – вже майже 16 тисяч.

В Україні офіційно захворіли вже 1308 осіб, померли – 37. Статистика випадків зараження за добу пішла на спад – за останніми даними, за добу виявили 83 випадки. За словами лікарів, пік хвороби може припасти на початок травня.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірус рухається до піку

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні коронавірусна хвороба охопила майже всі регіони, при цьому єдиною областю, яку COVID-19 досіне зачепив, залишається Миколаївська.

За добу від COVID-19 в Китаї померла одна людина, нових заражень – 39, практично всі ввізні.

США обійшли Іспанію, Італію і Німеччину разом узяті за кількістю виявлених за добу випадків коронавірусу.

В Україні намітилася небезпечна тенденція – у багатьох хворих немає симптомів.

Головне за 6 квітня

5:32 – У США в зоопарку Бронкса в Нью-Йорку тигр заразився коронавірусом від людини.

5:31 – Україна опинилася на 53-му місці серед країн, де є коронавірус.

00:54 – У Білорусі, згідно з офіційною статистикою, COVID-19 заразилися вже 502 людини, 8 померло.

00:17 – Головлікар інфекційної лікарні в московській Комунарці Денис Проценко, який був інфікований коронавірусом і при цьому контактував з Володимиром Путіним, розповів про нестандартні прояви COVID-19 в Росії.

00:16 – Інфікована нардепка Ганна Скороход здала ще один позитивний тест на коронавірус, але при цьому не відчуває проблем зі здоров'ям.

00:14 – Пацієнти, які вилікувалися від коронавірусу, залишаються заразними ще протягом як мінімум 8 днів, вважають вчені.

00:00 – Через пандемію королева Великобританії Єлизавета звернулася до громадян, порівнявши ситуацію з Другою світовою.

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