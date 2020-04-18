Коронавірус продовжив атаку: статистика в світі і Україні на 18 квітня. Постійно оновлюється

Коронавірус COVID-19 не вщухає в країнах Європи і США. Стрімко зростає кількість заражених у Росії і Білорусі.

В Україні епідемія коронавірусу також рухається до свого піку. Влада побоюється нових спалахів після Пасхи, якщо українці в свято не дотримуватимуться умов карантину.

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Статистика щодо коронавірусу в світі і Україні на 18 квітня

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні заразилися коронавірусом 4662 людини. Померли 125 осіб, 246 вдалося вилікувати.

Найбільшу кількість випадків COVID-19 зареєстровано в Чернівецькій області – 759 осіб, Києві – 705, Івано-Франківській – 427, Тернопільській – 353 і Вінницькій області – 296.

Пандемія забрала більше 150 тисяч життів, всього в світі на коронавірус захворіли понад 2,2 млн осіб.

Майже 570 тисяч осіб на планеті вилікувалися від COVID-19.

Головне за 15 квітня

2:20 – Дітям до двох років не рекомендується носити захисні маски на обличчі, заявили в Центрі з контролю і профілактики захворювань США. Експерти назвали причину і дали пораду батькам.

1:26 – В Україні пік епідемії коронавірусу COVID-19 очікується в перших числах травня: як нових випадків захворювання, так і летальних випадків.

00:27 – Українка Юлія Кобзар, яка не встигла евакуюватися, розповіла про критичну ситуацію з коронавірусом на Гоа.

00:02 – Робоча група з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією SARS-CoV-2 в Україні, зробила висновок, що динаміка початкового етапу пандемії коронавірусу в нашій країні схожа з динамікою Польщі та Швеції.

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