Міста "вимруть", університети стануть не потрібні: людству передбачили наслідки пандемії

Пандемія коронавірусу COVID-19 призведе до того, що людство усвідомить вигоду віддаленої роботи, тому у нього зникне бажання жити в містах.

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Люди переселятимуться в сільську місцевість, заявив в інтерв'ю РБК економіст, трейдер і автор філософської теорії "Чорний лебідь" (теорія розглядає важкопрогнозовані і рідкісні події, які призводять до значних наслідків) Нассім Талеб.

rbc.ru

"Зараз люди розуміють, що на якість їхнього життя впливає не тільки країна, але і конкретний штат або місто. Наприклад, губернатор Огайо справляється з поточними завданнями краще, ніж Дональд Трамп. Це привід переїхати в Огайо", – привів він як приклад ситуацію у США.

Експерт вважає, що пандемія вже змінила життя людей, тому що вони стали більш ощадливими до своїх ресурсів. "Перебуваючи в самоізоляції, вони вчаться економити гроші, уникаючи спонтанних покупок. У цьому сенсі відбувається відкат до старих добрих часів. Криза цей тренд додатково посилить", – сказав Талеб.

На думку письменника, коронавірус прискорить перехід до онлайн-освіти, а університети стануть непотрібними. Те ж відбудеться і з багатьма компаніями.

"Коли з'явилися перші факс-машини, багато хто вважав, що вони "знищать міста", адже обмінюватися документами тепер можна на відстані. Те ж саме говорили після появи інтернету. Але ось зараз Zoom і інші програми відеотелефонії нарешті дійсно виконають ці прогнози", – зазначив він.

Також Талеб спрогнозував, скільки може тривати пандемія. "Я не думаю, що пандемія триватиме роки, – і все-таки вона не спаде досить довго. Крім того, треба розуміти, що скасування карантину не буде означати кінця епідемії", – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провідний економіст Світового еконмічного форуму Роберто Кротті спрогнозував цифровізацію світової економіки.

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