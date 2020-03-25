Коронавірус остаточно перекочував до Європи: дані щодо України та світу на 25 березня. Постійно оновлюється

Коронавірус остаточно перекочував до Європи. Тепер Італія та Іспанія стали епіцентром небезпечного захворювання.
Крематорії в обох країнах переповнені. На цьому тлі Китай почав знімати карантинні заходи. Планується, що 25 березня відмінять обмеження на виїзд з різних районів регіону, за винятком міста Ухань.
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Коронавірус в Україні та світі
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worldometers.info
Що важливо знати про коронавірус
За минулу добу померли 1722 осіб, загальна кількість жертв коронавірусу досягло 16 231.
За три дні кількість випадків зараження COVID-19 збільшилася на 100 тисяч.
Найбільше нових випадків зараження було виявлено у країнах Європи (24 087), а також на територіях Південної і Північної Америки (12 428).
У Європі лідером за кількістю заражень, як і раніше, є Італія (63 927), за нею йдуть Іспанія (33 089) і Німеччина (29 212).
В Україні офіційно підтверджено 97 випадків зараження. Померли вже 3 людини. У мережі регулярно з'являються дані про нових хворих.
У ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у світі збільшуються.
На цьому тлі у китайській провінції Юньнань була зафіксована перша смерть від таємничого хантавірусу – вірусу тваринного походження.
worldometers.info
Головне за 25 березня
6:30 – Вчені Сінгапуру створили експрес-тест на коронавірус, за допомогою якого можна дізнатися про зараження COVID-19 протягом п'яти хвилин.
05:30 – Мер Вашингтона (США) Мюріель Баузер видав указ про тимчасове закриття всіх підприємств, які не мають першорядне значення, а також заборонив зібрання десяти і більше осіб у зв'язку з поширенням коронавірусу на території округу Колумбія.
05:10 – Перший випадок зараження на коронавірус COVID-19 зареєстрований у Лівії.
5:00 – Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Харріс заявила, що новим епіцентром коронавірусу можуть стати США. "Зараз спостерігається швидке зростання кількості захворювань у США... Ми поки не можемо сказати, що це вже так, але може стати реальністю потенційно", – підкреслила вона.
02:04 – Офіс президента України звернувся до голів облдержадміністрацій та Київської міської держадміністрації, що ті були готовими безоплатно надати допомогу в харчуванні для військовослужбовців ЗСУ. Постачальники відмовилися продовжувати співпрацю через коронавірус.
Тепер Міністерство оборони вирішило продовжити до 31 грудня 2020 року договори про закупівлю послуг з харчування, які діяли в попередньому році. Відповідні зміни має ухвалити Верховна Рада.
01:29 – Найбільший європейський лоукостер Ryanair 24 березня скасував більшість рейсів авіакомпанії через пандемію коронавірусу у світі. Свої літаки вони готові надати для рятувальних польотів, перевезення медикаментів, засобів індивідуального захисту та продовольства.
01:25 – У місті Ірпінь (Київська область) комунальні служби провели дезінфекцію будинку, в якому проживає жінка з підозрою на коронавірус.
01:23 – Українка розповіла, що альтернативу медичній масці – пов'язку зі стерильної пелюшки для хірургічних операцій – можна зшити вдома за собівартістю 1,85 грн за штуку.
01:00 – Філософ і релігієзнавець відповів панікерам, які вважають COVID-19 "сигналом кінця світу".
00:15 – Шестеро дітей із Чернівецької області, у яких підтвердили коронавірус, почуваються нормально, а двоє з них лікуються вдома.
00:07 – Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що приміщення ПЦУ готові прийняти хворих на коронавірус, якщо буде така необхідність. Також священики проводитимуть богослужіння в храмах ПЦУ під час карантину, але без особистої присутності вірян.
00:01 – Колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що стовідсоткової смертності серед людей похилого віку від коронавірусу не може бути, тому що в інших країнах цей показник був невеликим – у Китаї він становив лише 5% від тих, хто захворів, в Італії – 8%, а в Кореї – менше 1%
Так вона відповіла на заяву нинішнього голови МОЗ Іллі Ємця про те, що "всі пенсіонери помруть".
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