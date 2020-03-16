Коронавірус може вбити мільйони: названі 12 кроків порятунку

Фахівці склали список з 12 кроків, які повинні негайно вжити уряду, щоб уникнути масових смертей від коронавируса.

Ці "12 практичних кроків, які негайно повинні зробити президент і інші чиновники" складені епідеміологами фахівцями у сфері охорони здоров'я та запропоновані колишнім директором Центру по контролю і профілактиці захворювань в США Томом Фріденом президенту США Дональда Трампа, пише Ніколас Крістоф в статті для The New York Times.

Крістоф підкреслює, що Трамп уже втратив два місяці, щоб мінімізувати небезпеку від вірусу. При найгіршому сценарії, від інфекції можуть померти більше мільйона американців.

Відзначимо, що дані кроки цілком можна адаптувати і для інших країн.

Що необхідно зробити:

Виділити кошти на масові безкоштовні аналізи для виявлення хворих. У Вашингтонському університеті була створена система, що дозволяє людям приїжджати в клініку і здавати аналізи, не виходячи з автомобілів, що дозволяє запобігти проникненню інфекції в клініки, як це було зроблено в Південній Кореї. Необхідна система "швидких аналізів", а також, щоб тести дозволяли виявити заражених вірусом, які набули імунітет. Скасувати масові заходи. Пропонувати людям працювати на дому і створювати для цього умови. Навіть в умовах соціального дистанціювання в кінцевому підсумку можуть заразитися понад 1/3 американців. Краще щоб громадяни заразилися протягом 18 місяців, а не протягом 18 тижнів. Це час дасть вченим можливість провести випробування препаратів і методів лікування та розробити вакцини, а також з'ясувати, чи сприяє боротьбі з вірусом більш тепла погода. Забезпечити повсюдне застосування системи дистанційної медицини, щоб пацієнти могли отримувати консультацію лікаря, не виходячи з дому. Підготуватися до перевантаження лікарень на прикладі Китаю (Ухань), Ірану, Італії. Судячи з епідеміологічного моделювання, до кінця квітня будуть інфіковані мільйони американців, і небезпека полягає в тому, що в умовах хаосу через відсутність лікування вмиратимуть люди з іншими захворюваннями. За оцінками епідеміологів, в США число інфікованих новим коронавірусом цілком може досягти 100 мільйонів людей, з яких 5% -10% може знадобитися госпіталізація, а 1% хворих може знадобитися штучна вентиляція легенів. Це означає, що апарати ШВЛ можуть знадобитися майже 1 мільйону людей, інфікованих Covid-19, не рахуючи інших хворих (хоча і не одночасно), а в США є тільки близько 72 тисячі апаратів ШВЛ. Скасувати відпустки медичних працівників, повернути на роботу лікарів і медсестр, які вийшли на пенсію, щоб впоратися з потоком заражених коронавірусом, врахувавши рекордне число лікарів, які захворіють і підуть на лікарняний. Можливо знадобиться перепрофілювати кардіологів і педіатрів. Слід підготуватися до того, що в пунктах невідкладної допомоги будуть допомагати і військові медики. Організувати профілактику поширення інфекції в будинках для людей похилого віку, пансіонатах для інвалідів та людей похилого віку, притулках для бездомних, тюрмах і центрах діалізної терапії, з використанням засобів індивідуального захисту і обмеженням числа відвідувачів. Скласти план дій на випадок масового зараження працівників служб екстреного реагування, з можливим залученням ресурсів і сил Національної гвардії. Механізм для доступу якомога більшої кількості людей до медичної допомоги, шляхом впровадження програми "Медікейд" (у штатах, де вона не діє) і створити механізм, що дозволяє здавати аналізи на Covid-19 і проходити лікування безкоштовно (у тому числі без страхових доплат або відрахувань). Ухвалити закон про надання оплачуваної відпустки через хворобу всім працівникам. Збільшити в рази виробництво засобів індивідуального захисту. Наявні в аварійному запасі США є всього 12 мільйонів масок-респіраторів №95, що становить однодобову кількість для країни під час епідемії. Підготуватися до проведення дистанційного навчання учнів. Як показали результати дослідження, це дало ефект під час епідемії іспанського грипу 1918 року. Для цього необхідно встановити наявність у школярів та студентів вдома доступу до інтернету. Держава спільно з громадою та волонтерами можуть розіслати книжки в школи, де навчаються діти з малозабезпечених сімей, які діти читатимуть вдома. Замість того щоб рятувати авіакомпанії або круїзні компанії, слід надати людям, що перебувають на карантині, право на отримання страховки із безробіття та скасувати для них вимог (документального підтвердження) для отримання допомоги. Треба подбати про те, щоб сім'ї з низьким доходом не опинилися на вулиці через те, що вони раптом не зможуть платити за житло або виплачувати іпотеку.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що пандемію коронавируса неможливо просто усунути, але є рецепт того, як можна зменшити її вплив. І рішення потрібно приймати вже зараз.

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