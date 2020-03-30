Коронавірус лютує з новою силою в світі і Україні: статистика на 30 березня. Постійно оновлюється

Коронавірус охопив США, Італію та Іспанію, які обігнали Китай за рядом пунктів. Кількість хворих вже перевищила 770 тисяч, при цьому більш ніж півмільйона з них – активні.
У відповідь на спалах вірусу в Україні вжиди екстрених заходів – продовжили на 30 днів карантин і ввели режим надзвичайної ситуації по всій країні до 24 квітня. Також всіх туристів, яких евакуюють з інших країн, зобов'язали пройти обсервацію.
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Коронавірус розбушувався з новою силою в світі і Україні
Що важливо знати про атаку коронавірусу
Через COVID-19 в Україні загинули вже 10 осіб, вилікувалися шестеро. В країні лабораторно підтверджені 475 випадків.
У всьому світі коронавірусом заражені 722 тисячі осіб, майже 34 тисячі померли, понад 151 тисячі вилікувалися.
З початку епідемії коронавірусу в Італії загинули більше 10 тисяч чоловік.
США продовжують утримувати лідерство в антирейтингу – там уже майже 143 тисячі хворих.
Головне за 30 березня
2:40 – До "Борисполя" прибули два літаки з українцями з Дохи (Катар). Всіх пасажирів зобов'язали пройти обсервацію, проте на борту почався бунт – погодилися тільки 2%, інші залишилися під замком у літаках.
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