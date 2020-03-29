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29 березня • оновлено в 14:02
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Коронавірус кинув Іспанію в морок: пацієнти – на підлозі, медсестри – в халатах зі сміттєвих пакетів

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Система охорони здоров'я Іспанії вже не справляється з кількістю хворих на коронавірус COVID-19.

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Як пише The Guardian, в лікарнях Мадрида пацієнти лежать на підлозі, а медсестри роблять халати з мішків для сміття.

"У нас нічого немає. У нас немає масок, немає рукавичок, немає непроникних халатів. Ми беззбройні перед коронавірусом", – розповіла газеті одна з медсестер.

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Серед іспанських медиків стали популярні саморобні рішення: вони діляться в соціальних мережах фотографіями захисних костюмів, зроблених зі сміттєвих пакетів.

"Я не впевнена, чи заражаю я свою сім'ю, чи заражаю я своїх колег", – зізналася медсестра, у якої симптоми грипу з'явилися близько 10 днів тому.

Кількість заражених коронавірусом медпрацівників в Іспанії досягла 9444 осіб. При цьому померли троє – медсестра і два лікаря.

"Це не тільки епідемія хвороби, це епідемія дійсно поганого уряду", – вважає співрозмовниця видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанські військові, які беруть участь в знезараженні будинків престарілих, розповіли, що знаходять старих, померлих від коронавірусу прямо в своїх ліжках.

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Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
Теги
медики вірус
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